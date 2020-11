G.Skill ajoute de nouveaux kits DDR4 à sa gamme Trident Z Neo

G.Skill étoffe sa gamme de modules mémoire Trident Z Neo avec des nouveaux kits. La société décline sa Trident Z Neo DDR4-3600 CL14, jusqu’ici uniquement proposée dans un kit de 16 Go (2 x 8 Go), en 32 Go (2 x 16 Go) et 64 Go (4 x 16 Go) ; cela n’affecte pas les spécifications. Les timings restent donc à 14-15-15-35 pour une tension de 1,45 V.

Un kit propose de la DDR4-3800 en CL14 en capacité de 32 Go (2 x 16 Go). Les timings sont en 14-16-16-36 et la tension, de 1,5 V.

DDR4-4000, la fréquence idéale pour les Ryzen 5000

Il y a également bon nombre de kits en DDR-4000. Une fréquence dont raffolent les Ryzen 5000 d’AMD, puisque les meilleures d’entre eux proposent un fonctionnement synchrone entre la FLCK la MCLK à 2000 MHz (DDR4-4000). Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble de la gamme Trident Z Neo.

Kits Timings Tension (Volt) Capacité DDR4-3600 14-15-15-35 1,45 2 x 16 Go, 4 x 16 Go DDR4-3800 14-16-16-36 1,5 2 x 16 Go DDR4-3800 16-19-19-39 1,4 2 x 8 Go, 4 x 8 Go, 2 x 16 Go DDR4-3800 18-22-22-42 1,4 2 x 8 Go, 4 x 8 Go, 2 x 16 Go, 2 x 32 Go DDR4-4000 16-19-19-39 1,4 2 x 8 Go, 2 x 16 Go DDR4-4000 18-18-18-38 1,4 2 x 16 Go DDR4-4000 18-22-22-42 1,4 2 x 32 Go

G.Skill a indiqué que tous ces kits seraient disponibles d’ici la fin du mois. En revanche, la société n’a pas dévoilé les tarifs pour chaque région du globe.

Source : Tom’s Hardware US