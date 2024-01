Galaxy AI : votre smartphone Samsung est-t-il compatible avec les nouvelles fonctions intelligentes ?

Les différents modèles de la nouvelle gamme Galaxy S24 de Samsung profitent d’une pléthore de fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle. Mais certains smartphones et tablettes Samsung récents déjà sur le marché bénéficieront par la suite eux aussi de Galaxy AI.

L’introduction des fonctionnalités avancées de Galaxy AI sur la série Galaxy S24 a nécessité énormément de travail de la part de Samsung. Bien que la société prévoie également de prendre en charge ces fonctionnalités sur les appareils S23 au cours du premier semestre de cette année, leur impact sur les ressources matérielles et Cloud des clients n’est pas encore clair. L’objectif reste de garantir un certain niveau de performances avant de déployer ces fonctionnalités sur d’autres dispositifs tels que le S23 FE, le Z Fold 5, le Z Flip 5 ou encore la Galaxy Tab S9.

Samsung Galaxy AI : un déploiement progressif

Pour le moment, seuls quelques appareils Samsung devraient prochainement bénéficier du Galaxy AI grâce à la mise à jour One UI 6.1 qui sera progressivement déployée dans les mois qui viennent. L’entreprise considère cependant déjà le support Galaxy AI comme partie intégrante de l’expérience offerte par la série Galaxy S24. Parmi les modèles précédents du constructeur, on peut s’attendre à ce que Galaxy IA soit disponible sur :

les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra

les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5

et la gamme Galaxy Tab S9

les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 (à confirmer)

La société insiste en revanche sur le fait que les appareils de sa série A, qui prospèrent pourtant dans le segment de marché milieu de gamme très compétitif, n’auront pas accès aux fonctionnalités du Galaxy AI en raison des exigences matérielles. Le Galaxy S22 et ses variantes ne devraient eux non plus pas accéder à ces fonctionnalités, au moins dans un premier temps.

Les nouveautés apportées par Galaxy AI

En plus de la révolutionnaire fonctionnalité Circle to Search permettant de lancer une recherche Google à partir de n’importe quel élément affiché à l’écran, d’autres innovations basées sur l’intelligence artificielle sont prévues :

Traduction en direct (Live Translate) : Traduction instantanée en contexte

: Traduction instantanée en contexte Interprète (Interpreter) : Solution d’interprétation multilingue

: Solution d’interprétation multilingue Chat Assist : Gestion simplifiée des conversations

: Gestion simplifiée des conversations Note Assist : Prise et gestion optimisée des notes

: Prise et gestion optimisée des notes Transcript Assist : Transcription intelligente des enregistrements

: Transcription intelligente des enregistrements Edit suggestions : Suggestions de retouche photo basées sur l’IA

: Suggestions de retouche photo basées sur l’IA Generative Edit : Modification photo générative avancée

: Modification photo générative avancée AI watermarking : Filigranes intelligents pour protéger les images

: Filigranes intelligents pour protéger les images Instant Slow-mo : Ralentis instantanés pour capturer des moments clés

Ces fonctionnalités seront accessibles sur les appareils Galaxy S24 dès leur disponibilité fin janvier. Pour les utilisateurs de modèles Samsung plus anciens, il faudra faire preuve d’un peu de patience avant de pouvoir profiter de ces innovations basées sur l’intelligence artificielle.

