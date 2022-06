La RTX 4090 en août, un émulateur PS5 et un duel FSR 2 vs DLSS 2.3, c’est le récap du WE

NVIDIA pourrait lancer sa GeForce RTX 4090 dès le mois d’août, KyTy est le premier émulateur PS5 disponible et le FSR 2.0 d’AMD tient la comparaison avec le DLSS 2.3 sur God of War.

Encore une semaine riches en infos, en particulier du côté des GPU avec des nouvelles des prochaines GeForce RTX 4000 Series de NVIDIA et du GPU Lancaster Sound d’Intel, de l’émulation avec deux nouveaux émulateurs prometteurs ou encore de la course à la puissance avec Intel qui vise le zetaFLOPS pour 2027.

Crédit : Steam

Les GeForce RTX 4000 Series lancées cet été ?

La prochaine génération de cartes graphiques NVIDIA pourrait débarquer dès le mois d’août prochain avec la RTX 4090 en tête de liste. La RTX 4080 suivrait en septembre, puis la RTX 4070 en octobre. Leurs spécifications officieusement dévoilées à la mi-mai ont été partiellement confirmées par d’autres sources, comme leur quantité de mémoire, l’identification des PCB ou la largeur du bus mémoire.

En attendant, les GeForce RTX actuelles peuvent déjà faire tourner le DLSS 2.3 intégré au jeu God of War, mais également le FSR 2.0 d’AMD qui n’est pas réservé aux Radeon. Et ça tombe bien, puisque cela permet de comparer ces deux technologies FSR 2.0 et DLSS 2.3 dans un même jeu, comme l’ont fait nos confrères de Tom’s Hardware US.

Grosse semaine pour la communauté des passionnés de l’émulation

Enfin, si l’émulation de la PlayStation 3 ou de la Xbox360 est désormais plutôt fonctionnelle avec des émulateurs suffisamment performants, ce n’est pas encore le cas des consoles plus récentes de Sony. Pourtant, le nombre de projets d’émulation grossi peu à peu : après Spine et GPCS4, nous avons cette semaine droit à fpPS4, un émulateur de PS4 qui tourne sous Windows et utilise l’API Vulcan. Un autre projet disponible sur GitHub baptisé Kyty propose d’émuler la PS5, en plus de la PS4, rien que ça !