La GeForce RTX 4090 débarquerait en août

Ce mois de juin débute avec de nouvelles informations concernant les GeForce RTX 4000 – comme souvent en provenance de VideoCardz. Notre confrère prétend avoir eu confirmation de la part de plusieurs sources AIB de dates de lancement et de spécifications pour trois références : GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 et GeForce RTX 4070.

Nous reviendrons sur les spécifications plus tard. Intéressons-nous d’abord aux périodes de lancement. L’article de VideoCardz renseigne le mois d’août pour la GeForce RTX 4090. La GeForce RTX 4080 suivrait un mois plus tard, et la GeForce RTX 4070 encore un mois après, ce qui mène à octobre. Les sources de VideoCardz révèlent néanmoins qu’il y a pas mal de stocks de GeForce RTX 3000 à écouler ; l’arrivée de la nouvelle génération pourrait être impactée par ce fait.

12 Go de GDDR6 pour la RTX 4070

Du côté des spécifications, elles correspondent à celles dévoilées à la mi-mai. La GeForce RTX 4090 semble bien partie pour avoir 16 128 cœurs CUDA plutôt que les 18 432 cœurs évoqués à plusieurs reprises par le passé. En ce qui concerne la VRAM, cette référence hériterait de 24 Go de GDDR6X. La GeForce RTX 4080 aurait 16 Go de GDDR6X et enfin la RTX 4070, 12 Go de GDDR6.

Dans le tableau ci-dessous, les données distinguées par un astérisque ont été confirmées par au moins deux sources.

Carte graphique GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4070 Architecture Ada (TSMC N4) Ada (TSMC N4) Ada (TSMC N4) GPU AD102-300* AD103* AD104-400* Numéro de carte PG139-SKU330* PG139-SKU360* PG141-SKU341* Multiprocesseurs de flux 126 À déterminer À déterminer Cœurs CUDA 16 128 À déterminer À déterminer VRAM 24 Go G6X* 16 Go G6X* 12 Go G6 or G6X* Bus mémoire 384-bit* 256-bit* 192-bit* Vitesse mémoire 21 Gbit/s* À déterminer 18 Gbit/s TDP 450W* À déterminer 300W Date de lancement Août 2022* Septembre 2022* Octobre 2022*

