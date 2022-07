GeForce RTX, Shield TV, notebooks gaming : les meilleurs offres NVIDIA pour les Prime Days

Les Amazon Prime Days sont en cours depuis quelques heures. NVIDIA a recensé certaines offres qu’elle juge dignes de vous intéresser ; elles concernent des cartes graphiques, des PC portables, ainsi que les Shield TV. Nous en avons rajouté quelques-unes qui nous paraissent également attractives.

Malheureusement, pour les GPU, si les promotions ci-dessous restent séduisantes, elles ne portent pas sur le cœur de la gamme GeForce RTX 3000 : nous n’avons pas trouvé de réductions mirobolantes pour les GeForce RTX 3060, RTX 3060 Ti et RTX 3070 sur Amazon. Vous pouvez toutefois acquérir ces références à des tarifs assez attractifs chez d’autres revendeurs en ce moment, particulièrement chez Cybertek.

Cartes graphiques NVIDIA

Les cinq offres ciblant les cartes graphiques recensées par NVIDIA sur Amazon sont les suivantes :

ASUS GeForce RTX 3080 Ti TUF OC en vente pour 1048,78 euros ;

GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC en vente pour 789,99 euros ;

ASUS GeForce RTX 2060 6G DUAL OC en vente pour 254,16 euros ;

EVGA GeForce RTX 2060 6G SC en vente pour 304,00 euros ;

ASUS GeForce RTX 2060 12G DUAL OC en vente pour 405,10 euros.

Comme indiqué ci-dessus, les promotions pour les RTX 3060 / RTX 3060 Ti / RTX 3070 ne sont pas fracassantes. Citons quand même la petite PNY GeForce RTX 3060 12 Go XLR8 Gaming Revel Epic-X RGB à 429,99 euros ainsi que la MSI RTX 3060 Ventus 2X 12G à 444,89 euros. Rien de remarquable pour les deux autres ; éventuellement la MSI RTX 3070 Ventus 2X 8G OC LHR à 686,85 euros, mais là encore, vous pouvez trouver de la RTX 3070 moins cher ailleurs.

PC portables

Les réductions sont plus avantageuses pour les PC portables. NVIDIA en a catalogué trois :

Acer Nitro 5 (GeForce RTX 3050 Ti, Intel Core i5-11400H, 16 Go RAM, 512 Go SSD, 144 Hz) en promotion pour 799,00 euros ;

Lenovo Ideapad Gaming 3 (GeForce RTX 3050, Intel Core i5-11300H, 8 Go RAM, 512 Go SSD) en promotion pour 749,00 euros ;

HP Omen 15 (GeForce RTX 3070, Intel Core i7-10870H, 16 Go RAM, 512 Go SSD, 144 Hz) en promotion pour 1099,99 euros.

Ces trois modèles pourraient également vous intéresser :

Lenovo Legion 5 (AMD Ryzen 5 5600H, 16 Go de RAM, SSD 512 Go, NVIDIA GeForce RTX 3060, 120 Hz) à 899 euros ;

HP Omen 15 (AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, NVIDIA GeForce RTX 3060, 144 Hz) à 779 euros ;

HP Omen 15 (Intel Core i7-10750H, 16 Go de RAM, SSD 512 Go, RTX 3070 8 Go, 144 Hz) à 1090 euros.

Shield TV

Enfin, NVIDIA propose 20 % de réduction sur sa Shield TV (et non 50 % comme marqué sur la page Amazon) et 15 % sur sa Shield TV Pro. La première coûte ainsi 119,99 euros, la seconde 169,99 euros.