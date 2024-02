PS VR 2: Sony veut rendre son casque de réalité virtuelle compatible avec les PC dès 2024

PS VR 2 et PS5 ©Triyansh Gill via Unsplash

La mode de la réalité virtuelle s’est un peu essoufflée dernièrement, mais les constructeurs ne l’ont pas abandonnée pour autant. Si Apple vient tout juste de commercialiser son premier casque de réalité “mixte” (RV/RA), Sony aurait également des projets pour le PS VR2.

Ce casque, relativement peu onéreux (600 euros), est pour l’instant uniquement accessible au processeur de la célèbre PlayStation 5. Cependant, comme pour son catalogue de jeux, l’entreprise nippone pourrait ouvrir sa VR à la concurrence.

En effet, Sony est officiellement en train de tester une compatibilité PC de son casque de réalité virtuelle pour 2024. Il sera donc bientôt possible d’utiliser l’appareil de Sony pour jouer à des jeux sur ordinateur, peut-être via le service SteamVR.

Utiliser un casque PS VR 2 sur PC bientôt possible ?

Les moddeurs ont déjà tenté de faire fonctionner le PS VR2 sur PC depuis son lancement, mais sans succès jusqu’à présent. Jusqu’à présent, le seul moyen de rendre compatible le PS VR2 avec un ordinateur aurait été d’utiliser des pilotes tiers et un adaptateur non officiel.

C’est d’ailleurs ce que proposait le créateur iVRy, qui avait également rendu compatible la version PS4 du casque VR de Sony avec un PC. Cette fois-ci, rien d’officieux, et Sony teste bel et bien la possibilité pour les propriétaires du casque PS VR2 de l’utiliser sur un PC.

Sony cherche également à permettre aux joueurs d’accéder à des jeux supplémentaires sur PC en plus des titres PS VR2 disponibles sur PS5. Malheureusement, les détails sur la sélection de jeux et la méthode d’accès restent à clarifier, la firme précisant que la liste de jeux compatibles sera limitée (pour le moment).

Horizon Call of the Mountain ©Guerrilla Games

En revanche, il est possible qu’à l’avenir, sachant que Sony souhaite adapter ses exclusivités sur PC plus rapidement, elle fasse de même pour ses jeux VR. Ainsi, il se pourrait que des jeux comme Horizon Call Of The Mountain soient disponibles sur PC dans le futur. Après tout, Horizon Forbidden West doit sortir en mars sur ordinateur, la firme pourrait étendre sa stratégie de portage.

Sony voudrait-elle augmenter ses gains ?

Évidemment, cette compatibilité officielle du PS VR2 va permettre à Sony de faire de meilleures marges financières. À l’image de sa nouvelle stratégie “agressive” concernant ses jeux, une démocratisation du casque et de ses jeux serait un bon moyen de renflouer les caisses et de vendre plus de casque.

Certes, Sony est loin d’être dans le rouge et la PS5 continue de mieux se vendre que les Xbox Series, mais les ventes commencent à s’essouffler. Sans que cela soit officiel, c’est probablement pour doper ses revenus que la firme va permettre d’utiliser son casque VR sur PC, pas par simple altruisme envers les joueurs.