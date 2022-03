Gigabyte annonce ses Brix Extreme équipés de processeurs Intel Alder Lake mobiles

Jusqu’à 12 cœurs en 4+8 et 64 Go de DDR4-3200 dans un boîtier de 134 × 139 × 44 mm.



Gigabyte a présenté sa nouvelle génération d’ordinateurs de bureau Brix Extreme armés de processeurs Intel Alder Lake mobiles. Rappelons que l’entreprise avait lancé les modèles munis de processeurs AMD Ryzen 5000U en décembre dernier. Désormais, Gigabyte propose aussi ses mini-PC avec des Core i3, Core i5 ou Core i7 de 12e génération. Cette gamme autorise jusqu’à 12 cœurs CPU (4 cœurs Golden Cove et 8 cœurs Gracemont) et un iGPU Iris Xe jusqu’à 96 unités d’exécution.

Les puces Alder Lake peuvent collaborer avec 64 Go de DDR4-3200 via deux emplacements mémoire. Elles sont refroidies par un système Hydro-Cooling. La société n’a pas révélé les détails mais évoque un volume sonore maximal de 35 dB. Le dispositif de stockage est un SSD M.2-2280 connecté en PCIe 4.0.

Une version tall et une version slim

Les Brix Extreme possèdent un port 2,5 GbE, une paire de ports HDMI 2.1, un mini DisplayPort 1.4, trois ports USB 3.0 Type-A en façade, un port USB-C et le jack audio ; une paire de ports USB 2.0 Type-A à l’arrière. La connectivité sans-fil supporte le Wi-Fi 6E. Au passage, notez que les processeurs Alder Lake ne prennent pas en charge un affichage 8K à 60 Hz sur le port HDMI 2.1 ; il faudrait donc passer par le DisplayPort 1.4 le cas échéant.

Gigabyte proposera deux versions de ses mini-PC Brix Extreme 2022, « tall » et « slim ». La plus petite des deux a des dimensions de 134 × 139 × 44 mm. La version « tall » offre un espace 2,5 pouces supplémentaire. La société prévoit également un kit de mise à niveau qui ajoute un deuxième port LAN, un connecteur RS232 et un emplacement M.2-2280.

Gigabyte commercialisera ses systèmes Brix Extreme au cours du deuxième trimestre. Les configurations et les prix exacts seront révélés à ce moment.

Source : Gigabyte