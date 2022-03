Un autre modèle custom de RX 6400 repéré : une Gigabyte RX 6400 Eagle

En principe, la Radeon RX 6400 devait rester chasse gardée des OEM. Cependant, plusieurs indices suggèrent un lancement sur le marché DIY d’ici quelques semaines. Outre ASRock et sa Radeon RX 6400 Mini-ITX, Gigabyte prépare également un modèle custom appartenant à la série Eagle.

Cette référence reprendrait le design utilisé pour la Radeon RX 6500 XT Eagle. Ce modèle a des dimensions de 192 x 117 x 38 mm ; il est refroidi par une paire de ventilateurs.

Gigabyte Radeon RX 6500 XT Eagle

À l’instar de la Radeon RX 6500 XT, la RX 6400 embarque un GPU Navi 24. Elle possède moins de cœurs et si elle conserve 4 Go de GDDR6, la vitesse mémoire abaissée à 14 Gbit/s limite sa bande passante à 112 Go/s.

Une carte qui n’a pas besoin de connecteur d’alimentation externe

Sur le marché DIY, la Radeon RX 6500 XT a du mal à trouver preneur ; à tel point que les détaillants en sont parfois réduits à la proposer à des tarifs inférieurs à son MSRP. À partir de ce constat, la Radeon RX 6400, qui est encore plus faiblarde, ne devrait pas rencontrer un énorme succès. Cette carte graphique a néanmoins un atout unique dans la gamme RX 6000 : elle n’a pas besoin de connecteur d’alimentation externe grâce à son TBP de 53 W. Cette particularité pourrait la rendre un peu plus attractive que la RX 6500 XT auprès de certains utilisateurs. Hélas, elle traînera toujours comme un boulet l’absence d’encodeur vidéo et son incapacité à décoder l’AV1.

Carte graphique RX 6600 XT RX 6600 RX 6500 XT RX 6400 Architecture 7nm RDNA2 7nm RDNA2 6nm RDNA2 6nm RDNA2 GPU Navi 23 XT Navi 23 XL Navi 24 XT Navi 24 XL Infinity Cache 32 Mo 32 Mo 16 Mo 16 Mo Coeurs 2048 1792 1024 768 Ray Accelerators 32 28 16 12 Fréquence jeu 2359 MHz 2044 MHz 2610 MHz 2039 MHz Fréquence Boost 2589 MHz 2491 MHz 2815 MHz 2321 MHz VRAM 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Vitesse mémoire 16 Gbit/s 14 Gbit/s 16 Gbit/s 14 Gbit/s Bus mémoire 128-bit 128-bit 64-bit 64-bit Bande passante mémoire 256 Go/s 224 Go/s 128 Go/s 112 Go/s TBP 160 W 132 W 107 W 53 W MSRP 379 dollars 329 dollars 199 dollars À déterminer Date de lancement Août 2021 Octobre 2021 Janvier 2022 Mars 2022 OEM – Avil 2022 DIY ?

Source : VideoCardz