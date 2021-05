Gigabyte Aorus Model X et Model S : PC Gaming avec GeForce RTX 3080 et processeur Intel ou AMD

Gigabyte annonce deux nouveaux PC gaming dans sa gamme Aorus, l’Aorus Model X et l’Aorus Model S. Ils reçoivent une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 dans tous les cas. En revanche, pour le processeur, Gigabyte propose à la fois de l’Intel et de l’AMD : un Core i9-11900K (8 cœurs / 16 threads) ou un Ryzen 9-5900X (12 cœurs / 24 threads).

Avec la puce Rocket Lake-S, autant pour le Model X que pour le Model S, Gigabyte a opté pour le chipset Z590. Pour les machines avec processeur AMD, c’est un chipset X570 pour le Model X, B550 pour le Model S. En ce qui concerne la quantité de mémoire, les PC AMD héritent de 32 Go (2 x 16 Go) de DDR4-3600 ; l’Aorus Model S Intel a lui aussi droit à 32 Go mais de DDR4-4000 tandis que le Model X se contente de 16 Go (2 x 8 Go) de DDR4-4400. Pour l’alimentation, on retrouve un bloc de 750 W 80 Plus Gold dans les Model S, de 850 W dans les Model X.

Kit AIO pour les Model X

Les Model X AMD / Intel bénéficient d’un refroidissement par watercooling (kit AIO avec radiateur de 360 mm). Ils possèdent également un port Aquantia 10GbE RJ-45 et un port Intel 2,5GbE RJ-45 tandis que les Model S AMD / Intel n’ont qu’un port 2.5GbE RJ-45.

Enfin, pas de disparité pour les solutions de stockage installées : un SSD M.2 PCIe 4.0 de 1 To et un SSD NVMe M.2 PCIe 3.0 de 2 To pour tous.

Modèle AORUS MODEL X Intel AORUS MODEL S Intel Plateforme Z590 Z590 CPU Intel Core i9-11900K Intel Core i9-11900K RAM DDR4 16 Go @4400 MHz RGB DDR4 32 Go @4000 MHz VGA RTX 3080 RTX 3080 PSU 850W 750W Stockage 1 1 To M.2 PCIe 4.0 SSD 1 To M.2 PCIe 4.0 SSD Stockage 2 2 To M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD 2 To M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD LAN 1 x Aquantia 10GbE RJ-45, 1 x Intel 2,5GbE RJ-45 1 x Intel 2,5GbE RJ-45 Connectivité sans-fil Wi-Fi6 (802.11ax), BLUETOOTH 5.1 Wi-Fi6 (802.11ax), BLUETOOTH 5.1 Dimensions boîtier 223 x 521 x 500 mm 190 x 189 x 400 mm Volume boîtier 58 L 14 L

Modèle AORUS MODEL X AMD AORUS MODEL S AMD Plateforme X570 B550 CPU AMD R9 5900X AMD R9 5900X RAM DDR4 32 Go @3600 MHz RGB DDR4 32 Go @3600 MHz VGA RTX 3080 RTX 3080 PSU 850W 750W Stockage 1 1 To M.2 PCIe 4.0 SSD 1 To M.2 PCIe 4.0 SSD Stockage 2 2 To M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD 2 To M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD LAN 1 x Realtek 2,5GbE RJ-45, 1 x Intel 1GbE RJ-45 1 x Realtek 2,5GbE RJ-45 Connectivité sans-fil Wi-Fi6 (802.11ax), BLUETOOTH 5.0 Wi-Fi6 (802.11ax), BLUETOOTH 5.0 Dimensions boîtier 223 x 521 x 500 mm 190 x 189 x 400 mm Volume boîtier 58 L 14 L

Gigabyte n’a pas précisé les tarifs.