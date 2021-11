Gigabyte propose un ‘DRM fix tool’ pour désactiver les E-cores des processeurs Alder Lake

La combinaison de P-cores et d’E-cores est censée être l’un des atouts des processeurs Alder Lake d’Intel, mais les E-cores peuvent poser des problèmes avec les DRM de quelques jeux. Afin de permettre aux joueurs de continuer à profiter des titres concernés, Gigabyte propose un utilitaire baptisé DRM Fix Tool. Son principe : il désactive les E-cores des processeurs Alder Lake.

Dans les grandes lignes, la microarchitecture hybride d’Alder Lake induit des solutions DRM en erreur, celles-ci estimant que deux systèmes différents exécutent simultanément le même jeu avec la même clé. Gigabyte explique : « Grâce à cet utilitaire basé sur Windows, les utilisateurs peuvent facilement activer et désactiver les E-Cores à la volée pour éviter un fonctionnement anormal des jeux dû au problème de DRM. Le DRM Fix Tool de GIGABYTE nécessite la dernière version du BIOS. Les utilisateurs peuvent facilement contrôler l’état des E-cores à travers l’interface utilisateur de cet utilitaire sans aucune manipulation compliquée. Le DRM Fix Tool de GIGABYTE fournit une solution beaucoup plus facile au problème DRM comparé à d’autres solutions qui nécessitent des paramètres BIOS ajustés, une connexion clavier PS/2, ou même un bouton exclusif sur le châssis et le clavier. »

Uniquement pour les cartes mères Gigabyte

Vous pouvez télécharger directement l’utilitaire Gigabyte DRM Fix Tool via ce lien ou alors depuis le site de la société. En revanche, il est exclusif aux cartes mères Gigabyte Z690 et celles-ci doivent exécuter le dernier firmware ; le firmware pour chaque modèle est renseigné dans le tableau ci-dessous.