Le FSR 3.1 est disponible, la netteté s’améliore et le ghosting est réduit

©AMD

AMD accélère le pas et vient tout juste de mettre à jour sa technologie de FSR 3. La nouvelle version 3.1 qui permet d’utiliser la génération de frame en simultané avec l’upscaling du DLSS ou de l’XeSS est enfin disponible.

L’outil mis à jour d’AMD peut être utilisé sur cinq jeux tous issus de l’écurie PlayStation. Il s’agit donc systématiquement de portages tous provenant du catalogue de la PS5, qui peut d’ailleurs utiliser le FSR 3 depuis peu. Certains jeux sont très récents sur PC à l’image de Ghost of Tsushima ou bien d’Horizon Forbidden West.

Les deux premiers Spider-Man (Remastered et Miles Morales) ainsi que Ratchet & Clank Rift Apart sont également compatibles avec le FSR 3.1. AMD précise que le portage très attendu de God Of War Ragnarok prendra en charge la nouvelle version du FidelityFX Super Resolution 3.

Si le FSR 3.1 semble partir sur la bonne voie en étant disponible sur un nombre de titres conséquent, les améliorations apportées par cette version semblent impressionnantes. L’écart de qualité en comparaison avec le FSR 2.2 (la solution d’upscaling d’AMD utilisée par le FSR 3) serait, en effet, assez perceptible.

©AMD

Le FSR 3.1 aurait-il rattrapé le DLSS 3 ?

La technologie d’AMD, en plus de découpler la génération de frame pour qu’elle puisse être utilisée avec des solutions concurrentes, améliore encore plus la qualité visuelle des titres compatibles. Alors que l’upscaling du FSR 2.2 était handicapé par des problèmes de ghosting, de scintillement et d’artefacts graphiques en tout genre, il semblerait que la situation ait changé.

Les visuels partagés par AMD sont effectivement sans appel et l’extrait de Ratchet & Clank Rift Apart démontre toute l’étendue de l’amélioration. Avec le FSR 3.1, le ghosting et le scintillement semblent effectivement moins présents. En somme, les détails des textures et des éléments en jeu sont mieux conservés et le rendu final est amélioré.

Avec cette mise à jour, AMD semble donc bien décidé à regagner du terrain face à NVIDIA et son DLSS 3. D’autant plus que le FSR 3 est disponible sur une gamme de cartes graphiques plus grande. Il n’est pas cantonné aux dernières Radeon contrairement au DLSS 3 qui n’est disponible que sur les GeForce Série 40.

En revanche, l’équipe rouge n’est pas la seule à apporter des améliorations à sa technologie. NVIDIA a récemment déployé la version 3.7 du DLSS donnant accès à un nouveau profil améliorant lui aussi la netteté et réduisant le ghosting.

Si l’écart semble donc se resserrer, AMD a encore quelques efforts à faire avant de rattraper NVIDIA. À ce propos, il serait d’ailleurs possible qu’une nouvelle génération du FSR voie le jour prochainement. Celle-ci pourrait s’inspirer du DLSS en utilisant l’intelligence artificielle.