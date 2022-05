Grosse baisse de prix sur la Xbox Series X chez la Fnac

La console Microsoft Xbox Series X est à prix cassé en ce moment chez la Fnac. Et l’enseigne vous propose en prime une manette Xbox Elite et le jeu Halo Infinite.

Xbox Series X © Unsplash

La Fnac vous propose une offre exceptionnelle : la console Microsoft Xbox Series X avec la manette Xbox Elite et le jeu Halo Infinite avec -7% de réduction !

Vous pouvez ainsi vous procurer ce pack pour seulement 699,99€ au lieu de 749,99€.

En prime, la Fnac vous propose également :

4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille (au choix)

1 mois d’abonnement offert pour la plateforme de streaming de documentaires BrutX.

Un pack Xbox Series X à moins de 700€

Exceptionnellement à moins de 700€, ce pack inclut une console Xbox Series X, une manette Xbox Elite sans fil Série 2 noire et le jeu Halo Infinite.

Avec la Xbox Series X, vous profitez de contenus très détaillés avec une résolution native 4K HDR. La console est de plus compatible avec la technologie 8K HDR pour encore plus de confort visuel. Elle vous offre également une fluidité sans pareil grâce à son mode 120 FPS, ainsi qu’un disque SSD de 1To pour un espace de stockage presque sans limite. La Xbox Series X est 100% rétrocompatible. Elle vous permet donc de profiter de tous vos anciens jeux Xbox.

Dans ce pack, vous recevez aussi une manette Xbox Elite ans Série 2 noir. Idéale pour toutes vos sessions de jeu, cette manette propose une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière pour un confort de jeu accru. Elle propose également un bouton de partage pour prendre facilement des captures et des vidéos pendant que vous jouez. Elle est compatible avec Xbox Series X et S, Xbox One, PC Windows 10 et tous les appareils iOS et Android.

Dernier élément de ce pack, mais pas des moindre : le jeu Halo Infinite. Avec ce jeu, vous incarnez le héros de l’humanité dans la plus vaste campagne Master Chief jamais proposée et vous combattez la menace extraterrestre appelée l’Alliance Covenante. Vous pouvez ainsi profiter d’une expérience multijoueur complètement gratuite et vraiment révolutionnaire.

Pour en savoir plus sur le jeu et la console, rendez-vous vite chez la Fnac.