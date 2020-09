Half Life jouable à 70 ips sur Raspberry Pi 4

Déjà jouable sur une smartwatch Android Wear depuis plusieurs années, le mythique FPS Half Life, sorti en 1998, l’est désormais sur Raspberry Pi 4 ; et dans de bonnes conditions, puisqu’il tourne à 70 images par seconde.

Une possibilité offerte par l’outil PiKISS. Développé par José Cerrejon, celui-ci permet d’octroyer des fonctionnalités supplémentaires à Raspberry Pi OS, dont la prise en charge de certains jeux. José Cerrejon a récemment ajouté le célèbre titre de Valve à cette sélection.

Grâce à Vulkan, un Raspberry Pi 3 B+ fait tourner Quake III Arena à plus de 100 ips en 720p !

Un outil bien pratique, simple d’utilisation

Une fois installé, PiKISS se trouve dans les Outils Système. Son utilisation est relativement simple et intuitive grâce à des menus catégorisés parcourables directement avec un clavier. Il permet d’overclocker le processeur, propose des outils de monitoring… ainsi qu’un un onglet Jeux et Emulation qui contient plusieurs titres, parmi lesquels figure désormais Half Life. Bref, si vous un Raspberry Pi 4 et que vous souhaitez revivre les aventures de Gordon Freeman, ça peut être une solution.

Source : Tom’s Hardware US