Iceberg Thermal lance une série IceSLEET G comprenant 4 ventirads

Nouvel entrant sur le secteur, la société Iceberg Thermal, fondée en 2019, a dévoilé quatre dissipateurs CPU dans une série baptisée IceSLEET G. Le quatuor se compose de l’IceSLEET G3, de l’IceSLEET G4 Silent, de l’IceSLEET G4 OC et de l’édition limitée IceSLEET G4 Midnight.

L’entreprise lancera d’abord ces quatre références aux États-Unis et au Canada, fin juillet 2021. Ces modèles devraient arriver dans d’autres pays durant les mois qui suivront ; Iceberg Thermal indique qu’elle donnera des détails ultérieurement.

Les quatre membres de l’IceSLEET G-Series

L’IceSLEET G3 se définit comme un refroidisseur d’entrée de gamme. Il possède 3 caloducs de 6 mm de diamètre et peut gérer un TDP maximum de 160 W. Ses dimensions sont de 81 (L) x 139 (W) x 156 (H) mm et son poids est de 680 grammes. Sa turbine de 120 min a une vitesse de rotation comprise entre 600 et 1200 tr/min pour un flux d’air de 50 CFM et un niveau sonore maximum de 20,5 dBA. Il jouit de 6 ans de garantie.

L’IceSLEET G4 Silent est équipé de 4 caloducs, toujours de 6 mm de diamètre. Il supporte un TDP maximum de 170 W. Ses dimensions atteignent 81 (L) x 139 (W) x 156 (H) mm pour un poids de 720 grammes. Son ventilateur a les mêmes caractéristiques que le G3. La durée de garantie est là encore de 6 ans.

L’IceSLEET G4 OC est une variante du G4 agrémentée de RGB. L’engin mesure toujours 81 (L) x 139 (W) x 156 (H) mm mais pèse 733 grammes. Il gère un TDP de 180 W. Il reçoit un ventilateur de 120 mm plus véloce, capable de monter à 1400 RPM pour un débit de 58,5 CFM et un volume sonore de 22,5 dBA. La garantie n’est que de deux ans.

Enfin, l’IceSLEET G4 Midnight est essentiellement un IceSLEET G4 OC en édition limitée entièrement noire.

Dans tous les cas, ces ventirads sont compatibles avec les sockets Intel LGA 1200, 115X, 1366, 775 et AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1.