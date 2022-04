Il bricole son Steam Deck pour lui brancher un GPU externe

La chaîne YouTube ETA PRIME a publié en début de semaine une vidéo dans laquelle l’auteur de la chaîne entreprend de brancher un GPU externe au Steam Deck. Une expérience qui ne doit certainement pas être du goût de Valve et qui nécessite quelques ajustements.

Le Steam Deck ne possède pas de port Thunderbolt. En conséquence, afin de connecter une carte graphique Radeon RX 6900 XT, l’auteur de la vidéo a dû retirer le SSD du port M.2 pour y mettre un adaptateur M.2 vers PCIe à la place. Logiquement, cela impose d’installer les jeux sur une carte mémoire. Côté sofwtare, l’expérimentateur a été contraint d’installer Windows 11, proposé sur Steam Deck depuis début avril en version bêta.

Comparaison des performances du Steam Deck sous Windows 10 / SteamOS sur six jeux

Des performances qui explosent

Une fois ces modifications effectuées, l’auteur de la chaîne ETA PRIME a testé sa création sur quelques jeux et benchmarks synthétiques. Sur FireStrike et TimeSpy, le Steam Deck avec son APU à 4 cœurs CPU / 8 threads Zen 2 et 8 cœurs GPU RDNA2 obtient respectivement 4340 points et 1722 points. Avec la Radeon RX 6900 XT, les scores passent à 16 357 points et 10 395 points.

La suite de la vidéo montre que cette machine bricolée n’a logiquement aucune difficulté à faire fonctionner The Witcher 3 en 4K / Ultra à plus d’une centaine d’images par seconde ; Grand Theft Auto V en 4K / Very High à environ 70 IPS. Les choses se corsent un peu sur Elden Ring puisque même en 1080p / Max, le jeu s’affiche à moins de 60 IPS. La sollicitation du CPU et du GPU est loin d’être optimale. Le framerate n’est pas non plus faramineux sur Cyberpunk 2077 en 1080p / High, mais cette fois à cause d’un CPU au maximum de ses capacités. Enfin, à l’instar d’Elden Ring, God of War ne tourne pas très bien et semble avoir du mal à exploiter convenablement le matériel.

Bon, vous en conviendrez, cette expérimentation fait perdre au Steam Deck son principal attrait, sa portabilité.