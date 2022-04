Valve permet l’installation de Windows 11 sur Steam Deck

Plus d’un mois après le début des expéditions de Steam Deck, Valve a déployé deux nouvelles mises à jour pour sa console portable. L’une apporte un certain nombre de fonctionnalités et améliorations tout en corrigeant certains bugs ; l’autre, en version bêta, active le fTPM (firmware Trusted Platform Module) et permet donc l’installation de Windows 11.

Rappelons que Windows 10 a débarqué sur Steam Deck peu avant la mi-mars. Valve prévient que cette mise à jour bêta pour Windows 11 reste par définition en phase de test et donc sujette à divers bugs. Dans tous les cas, que ce soit pour Windows 10 ou Windows 11, certains pilotes restent incomplets ; notamment les pilotes audio.

Quelques ajouts bienvenus

Nous avons consacré plusieurs articles à ce sujet, pour l’immense majorité des utilisateurs de Steam Deck, mieux vaut laisser la console sous SteamOS. Dans les jeux, les écarts de performance entre Windows 10 et SteamOS sont assez variables et aucun système ne se démarque vraiment sur ce aspect. En outre, certaines fonctionnalités et commandes du Steam Deck restent désactivées sous Windows.

Vous pouvez consulter tous les changements apportés par la mise à jour sur la page dédiée. Parmi les ajustement figurent la possibilité de régler plus finement les joysticks, par exemple les zones mortes, ou l’ajout du support de la frappe simultanée sur les deux pavés tactiles. La chaîne YouTube Gaming On Linux a publié la vidéo ci-dessous pour montrer ce qu’apporte cette prise en charge.

Par ailleurs, si vous voulez installer les mises à jour bêta sur votre Steam Deck, allez dans « paramètres » puis « système », et sélectionnez Beta dans le canal de mise à jour du système d’exploitation.

Enfin, rappelons que le service Xbox Cloud Gaming est disponible sur Steam Deck via Microsoft Edge depuis une dizaine de jours, là encore dans une version bêta.