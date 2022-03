Comparaison des performances du Steam Deck sous Windows 10 / SteamOS sur six jeux

Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Borderlands 3, Civilization VI et Guardians of the Galaxy.

Les détenteurs d’un Steam Deck ont la possibilité d’y installer Windows 10 depuis quelques jours, Valve ayant mis à disposition la plupart des pilotes (il manque encore le pilote audio). La machine étant surtout amenée à finir entre les mains des joueurs, reste à déterminer si pour ces derniers, abandonner SteamOS au profit du système d’exploitation de Microsoft représente un quelconque intérêt. Linus de LinusTechTips avait fourni des premiers éléments de réponse en début de semaine à travers une vidéo. Ses mesures portaient sur trois jeux, Hitman 3, Doom Eternal et Elden Ring, et bizarrement, elles donnaient un net avantage à SteamOS. Nos confrères de Tom’s Hardware US ont eux aussi effectué quelques tests ; le constat est plus nuancé.

En principe, les jeux devraient mieux fonctionner sous Windows tout simplement parce que SteamOS, qui est basé sur Linux, utilise la couche de compatibilité Proton. TH.US a testé un panel de six jeux : Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Borderlands 3, Civilization VI et Guardians of the Galaxy.

Léger avantage à Windows 10

Les mesures s’effectuent toujours en 1280 x 800. Nous rapportons ici uniquement les résultats avec les réglages définis sur « moyen », mais Andrew E. Freedman a couvert tous les préréglages proposés pour chaque jeu ; n’hésitez pas à consulter son dossier.

Deux cas particulier cependant. Le premier est RDR 2, bien trop gourmand pour s’afficher autrement qu’en low sur la console portable de Valve. Le second est Guardians of the Galaxy, qui ne se lance pas sous Windows 10 sur SteamOS ; il n’y a donc pas de comparaison pour ce titre.

Jeux Windows 10 SteamOS Borderlands 3 – Moyen 50 IPS 42 IPS Civilization VI – Moyen 68 IPS 69 IPS Shadow of The Tomb Raider – Moyen 44 IPS 42 IPS Red Dead Redemption II – Très faible 44 IPS 49 IPS Horizon Zero Dawn – Moyen 47 IPS 40 IPS

L’écart entre SteamOS et Windows 10 est très variable selon les jeux et la hiérarchie peut même s’inverser.

Globalement, si vous ne jouez qu’à des titres de votre bibliothèque Steam, restez sur SteamOS. Passer sous Windows 10 ouvre logiquement l’écosystème et permet, notamment, d’accéder aux jeux présents sur d’autres lanceurs (tels que l’Epic Games Store pour n’en citer qu’un). Il faut néanmoins composer avec des problèmes de contrôle et d’ergonomie.

Clairement, l’idéal serait un support du double démarrage. Valve a annoncé que c’était prévu, mais n’a pas donné de date.