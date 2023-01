GPU Intel Arc : une gamme Alchemist+ au troisième trimestre 2023, Battlemage en 2024

Une feuille de route, officieuse, suggère le lancement de 4 cartes graphiques Arc Alchemist supplémentaires : deux dès ce trimestre, et deux autres, estampillées Alchemist+, aux troisième et quatrième trimestres 2023. Quant aux GPU Battlemage, il ne faudrait pas les attendre avant 2024.

L’auteur de la chaîne YouTube RedGamingTech a dévoilé ce qu’il prétend être la feuille de route d’Intel pour les GPU Arc desktop. Elle est extraite d’une vidéo qui complète une plus ancienne publiée le 18 décembre dernier et qui livrait quelques informations sur les prochaines architectures graphiques de NVIDIA, AMD et Intel (GeForce RTX 5000 “Blackwell”, Radeon RX 8000 RDNA 4, Intel Battlemage). Concernant la prochaine génération de cartes graphiques Intel, si la précédente publication suggérait un lancement en 2023, ce serait plutôt le premier trimestre 2024 désormais.

© RedGamingTech

Selon cette feuille de route, Intel introduira de nouvelles références Alchemist à 150 W de TDP avant la fin du premier trimestre 2023. Ces deux cartes auraient 6 Go de GDDR6 à 16 Gbit/s. Il s’agit peut-être de cartes A500. Rappelons que pour l’instant, la gamme Arc Alchemist se borne aux A380 et A700, malgré la mention de l’A580 sur la feuille de route, officielle cette fois, d’Intel. Cette carte à 8 Go de GDDR6 et 175 W de TDP correspond au SKU3 sur la feuille de route de RedGamingTech.

© Intel

Une série Alchemist+ fin 2023 ?

Par ailleurs, aux troisième et quatrième trimestres, Intel lancerait des cartes graphiques Alchemist+ : l’une classée dans la catégorie mainstream, l’autre dans la catégorie performance. La G20 se positionnerait dans le segment de l’A380, la G21 dans celui des A580 et A750.

Les GPU Battlemage entreraient en scène en 2024. Un SKU BMG G10 avec un TDP inférieur à 225 W débarquerait au deuxième trimestre 2024 ; ce serait le premier d’Intel classé dans la catégorie « enthousiaste ». Dans la précédente vidéo évoquée ci-dessus, il était de question de performances équivalentes à celles de la GeForce RTX 4070 – une estimation vague, cette GeForce n’étant pas encore sortie. Enfin, un deuxième SKU avec un TDP inférieur à 150 W, ciblant le même segment que les Arc A700 actuelles, arriverait quelques semaines plus tard.

Pour finir, l’auteur de RedGamingTech rapporte que la série Battlemage bénéficiera toujours d’une accélération améliorée du ray tracing et intégrera une technologie de rendu « next gen » basée sur l’apprentissage automatique.