Jingle Mining propose un mineur ASIC entièrement passif et qui consomme seulement 30 W

Si la plupart des mineurs ASIC mettent l’accent sur les performances sans trop se soucier du bruit et de le consommation, le Jasminer X4 déniché par FanlessTech joue la carte du silence et de la sobriété. Il bénéficie d’un refroidissement passif (c’est-à-dire sans ventilateur) et consomme seulement 30 W. Jingle Mining renseigne une plage de températures de fonctionnement de 0-40℃ . Côté performance, la machine atteint un taux de hachage de 65 MH/s selon la marque.

Le mineur est plutôt compact et léger. En effet, il mesure 257 x 100 x 200 mm et pèse 4,8kg. Une anse permet de le transporter facilement. Côté hardware, il mobilise une puce Jasminer X4 de Sunlune Technology. Celle-ci a une surface de 45 x 45 mm et un die 678 mm². Elle possède 5 Go de mémoire et a une bande passante mémoire de 1 To/s. Le mineur prend en charge les algorithmes Ethash et Etchash. Il peut miner les cryptomonnaies suivantes : Ethereum Classic (ETC), Ethereum (ETH), Metaverse ETP (ETP), Expanse (EXP), Pirl (PIRL), DubaiCoin (DBIX), RESOC, EtherGem (EGEM), Ellaism (ELLA), Atheios (ATH), MixMarvel (MIX), Callisto (CLO), Mother of All Chains (MOAC), Ether-1 (ETHO) et EthereumX (ETX).

Vendu 2099 dollars sur Amazon, 1449 dollars par Jingle Mining

L’appareil a été listé sur Amazon à un tarif de 2099 dollars, soit environ 1850 euros. Néanmoins Jingle Mining le propose à 1449 dollars, ce qui équivaut à-peu-près à 1275 euros. Si vous êtes intéressé, le mineur est en stock et il peut être expédié sous 20 jours. Soyez toutefois prévenu : selon notre confrère de Tom’s Hardware US, en l’état, l’investissement serait rentabilisé en un peu plus de 500 jours ; un temps susceptible d’être doublé lorsque l’Ethereum abandonnera le modèle Proof-of-Work (preuve de travail) pour passer à un modèle Proof-of-Stake (preuve d’enjeu).

