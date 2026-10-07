Intel Core Ultra 4000 : la série Nova Lake se dévoile par erreur sur ce logiciel de benchmark

Oups, AIDA64, logiciel de benchmark pour PC fixes, a annoncé les prochains processeurs Intel Nova Lake et leur future nomenclature par erreur.

Alors qu’Intel n’a pas encore officiellement communiqué sur le nom commercial de sa future série de processeurs Nova Lake-S pour PC fixes, un logiciel de benchmarks dévoile un changement de nomenclature. C’est le logiciel AIDA64 qui fait désormais référence à une série “Core Ultra 4000”.

Dans les notes de version de sa dernière mise à jour bêta (version 8.40.8510), AIDA64 a ajouté l’identification des processeurs “Intel Core Ultra 5/7/9 4xxx”, correspondant à l’architecture Nova Lake-S. Cette mise à jour inclut également la prise en charge de capteurs pour certains équipements d’Asus (Eurux GR120) et de Corsair (HXi Shift PSU), ainsi que des corrections pour les composants Aqua Computer Ampinel.

Un petit changement de nom

Cette apparition dans un outil tiers concorde avec plusieurs fuites récentes concernant les prochains processeurs d’Intel. En effet, le constructeur pourrait bien abandonner les schémas de référence à trois chiffres utilisés jusque là, au profit d’une numérotation à quatre chiffres. Ce qui ferait une sorte de combinaison des anciens Core i5, i7 et i9. Une sorte de “remise à zéro” qui n’en serait pas vraiment une.

Plusieurs modèles seraient actuellement en préparation, tels que les Core Ultra 5 4650KF, Core Ultra 7 4850K et Core Ultra 9 4950K. D’autres fuites portant sur une gamme de sept modèles mentionnent notamment :

Un modèle Core Ultra 9 4970K comprenant 28 cœurs, 144 Mo de mémoire bLLC et un TDP de 125 W

Un modèle Core Ultra 7 4870K équipé de 24 cœurs

Un modèle Core Ultra 5 4650K disposant de 22 cœurs

Quand sortiront les processeurs Nova Lake-S ?

Pour l’instant, Intel n’a pas encore communiqué sur la date de lancement de ses prochains processeurs. Une sortie est attendue pour le premier trimestre 2027, si l’on en suit le calendrier habituel. Cette première vague de lancement devrait comprendre un CPU doté de 28 cœurs et de mémoire bLLC. Un autre processeur doté quant à lui de 52 cœurs pourrait être annoncé au Computex.

Bien que d’autres logiciels de ce type soient susceptibles d’intégrer cette même nomenclature dans leurs prochaines versions, l’adoption définitive de ces appellations reste soumise à la confirmation officielle d’Intel et à l’annonce prochaine.