Le Ryzen 9 9900X déçoit et laisserait le 7800X3D maître du jeu

Un benchmark comparatif entre le Ryzen 9 9900X et le Ryzen 7 7800X3D sur plusieurs jeux dévoile une différence de performance assez intéressante. Les tests révèlent un avantage certain pour le processeur X3D, les performances du 9900X pourraient être décevantes.

AMD a été prévenant envers les joueurs. L’entreprise a annoncé avant même leur sortie que les Ryzen 9000 (du moins la plupart) ne seraient pas au niveau de ses processeurs gaming équipés de mémoire 3D V-Cache.

Ainsi les Ryzen 7000X3D resteront maîtres pour ce qui est de la pratique du gaming encore quelques temps. Si des Ryzen 9000X3D seraient au programme avec en bonus une prise en charge de l’overclocking, ils ne seront pas présents avant un petit moment (peut-être en septembre).

De ce fait, lors de leur sortie fin juillet, les Ryzen 9000 seront seuls face aux processeurs spécialisés dans le jeu. Finalement, si AMD a prétendu que ces derniers seraient plus performants, la réalité pourrait être plus nuancée bien qu’elle reste globalement décevante.

Un nouveau benchmark comparatif opposant le Ryzen 9 9900X basé sur l’architecture Zen 5 et le Ryzen 7 7800X3D (Zen 4) révèle des résultats assez proches. Testés sur différents jeux parfois assez exigeants, il semblerait que le nombre de FPS atteint par les processeurs se situe dans une fourchette similaire.

Le Ryzen 9900X est-il décevant ?

En somme, si le Ryzen 9 9900X est effectivement parfois en retard sur le processeur X3D, la différence semble assez négligeable. Tous deux se révèleraient être assez performants pour jouer dans des conditions plus que correctes.

Par exemple sur Alan Wake 2, en 1080p, 1440p et 4K, le 9900X obtient un framerate moyen de 176, 123 et 66 FPS respectivement. En comparaison, le 7800X3D, sur les mêmes définitions, atteint 175, 122 et 66 FPS. En revanche, en ce qui concerne les premiers pourcentages (P1 et P0.1), la différence est plus importante.

La P1 et la P0.1 sont des valeurs de pourcentage. Une P1 (1%) de 100 FPS signifie que 99% des images générées restantes sont au-dessus de cette valeur. Conjointement avec d’autres mesures comme la P0.1 et les FPS moyens, cela permet d’évaluer la stabilité du framerate d’un jeu.

Le Ryzen 7800X3D dégage plus de FPS et la différence entre P1 et P0.1 est moins importante. Cela suggère que le processeur serait moins susceptible aux saccades par rapport au 9900X.

Malheureusement cette tendance se retrouve dans d’autres exemples de jeux comme Cyberpunk 2077 ou encore Counter Strike 2. Si le framerate moyen est proche, il est possible d’observer un certain avantage pour la puce X3D par rapport au Ryzen 9000.

Il est impossible de ne pas être déçu par les performances du Ryzen 9 9900X. Le processeur semble inférieur alors qu’il cumule déjà un an de retard (le 7800X3D étant sorti en avril 2023). Il aurait été bienvenu que son temps de développement supplémentaire lui permette d’atteindre des valeurs plus importantes.

Ryzen 9 9900X Ryzen 7 7800X3D Architecture Zen 5 Zen 4 Coeurs / Threads 12/24 8/16 Fréquence 4.4/5.6 GHz 4.2/5.0 GHz Cache 64 Mo L3

12 Mo L2 96 Mo L3

8 Mo L2 Mémoire DDR5-5600 DDR5-5200 TDP 170 W 120 W

Les Ryzen 9000 performant moins et consomment plus ?

Finalement les Ryzen 7000X3D conserveront leur place de processeurs gaming par excellence (du catalogue d’AMD). Ils seraient plus stables et globalement plus performants. En revanche, cela ne signifie pas que les Ryzen 9000 seront à mettre au rebut tout de suite.

Les tests effectués sur ces jeux révèlent également que la consommation énergétique du Ryzen 9 9900X serait inférieure à celle de son équivalent de la génération précédente (les Ryzen 7000). Le nouveau processeur aurait consommé en moyenne 102 W (avec des pics à 111 W) pour une température comprise entre 66° et 85°, ce qui est plutôt prometteur.

À titre de comparaison en 1080p, 1440p et 4K, le Ryzen 7 7800X3D consomme en moyenne 69 W, 67 W et 61 W. Ici aussi l’avantage est donc au processeur X3D même si le Ryzen 9 9900X n’a pas forcément à rougir.

La future génération de processeurs devrait être lancée à la fin du mois de juillet. Ce sera l’occasion de les tester plus amplement et de voir enfin ce qu’ils ont vraiment sous le capot. En attendant, leurs différents benchmarks devront servir de mètre étalon bien qu’il faille prendre les chiffres fournis avec un minimum de précaution.

Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9900X Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X Architecture Zen 5 Coeurs / Threads 16/32 12/24 8/16 6/12 Fréquence 4.3/5.7 GHz 4.4/5.6 GHz 3.8/5.5 GHz 3.9/5.4 GHz Cache 64 Mo L3

+

16 Mo L2 64 Mo L3

+

12 Mo L2 32 Mo L3

+

8 Mo L2 32 Mo L3

+

6 Mo L2 iGPU 2 x RDNA (2 CU) Mémoire DDR5-5600 TDP 170 W 120 W 65W