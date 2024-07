Le Core Ultra 285K plus lent que le 14900K, faut-il s’en inquiéter pour autant ?

Core i9-14900K ©Intel

L’industrie des processeurs est en pleine effervescence, AMD et Intel s’apprêtent à sortir leurs nouvelles générations de puces devant succéder aux Ryzen 7000 et Raptor Lake Refresh. Logiquement, ces composants inédits devraient offrir des améliorations des performances.

Cependant, sur le papier, certains d’entre eux pourraient afficher des capacités inférieures aux générations précédentes. C’est notamment le cas du Core Ultra 9 285K, qui aurait une fréquence boostée plus basse que celle du Core i9-14900K actuel.

Une fuite récente suggère en effet que le prochain fleuron des Core Ultra 200 (ou Arrow Lake) aurait une fréquence maximale (boost) pouvant atteindre 5,7 GHz sur un cœur unique. Si le chiffre est impressionnant en soi, c’est en fait moins bien que la génération actuelle. Le Core i9-14900K peut atteindre 6,0 GHz.

Si cela peut sembler alarmant de prime abord, c’est sans compter sur les diverses améliorations qu’Intel devrait apporter aux processeurs Arrow Lake. La fréquence boostée ne fait, heureusement, pas tout et les Core Ultra 200 seraient bel et bien supérieurs.

Les Core Ultra 9 285K moins bons que les 14900K ?

Bien que le Core Ultra 9 285K ne dépasse apparemment pas 5,7 GHz sur un seul cœur et 4,6 GHz sur l’ensemble des cœurs, sa fréquence de base serait plus haute. Intel aurait en effet rehaussé cette dernière afin qu’elle soit plus rapide que celle des Raptor Lake Refresh.

Ainsi, les Arrow Lake seraient cadencés à 3,6 GHz contre 3,2 GHz pour le Core i9-14900K. De plus, la fréquence boostée des E-Core serait elle plus importante, 4,7 GHz contre 4,4 GHz.

Core Ultra 9 285K Core i9-14900K Coeurs/Threads 24/?

(8+16) 24/32

(8+16) Fréquence boostée (P-Core) 5.7 GHz 6.0 GHz Fréquence boostée (E-Core) 4.7 GHz 4.4 GHz Fréquence de base 3.6 GHz ? 3.0 GHz (P-Core) TDP 125W

L’adoption de la nouvelle architecture des cœurs CPU Lion Cove (P-Core) et Skymont (E-Core) devrait également aider les Core Ultra 200 et le 285K à se démarquer davantage. En plus d’améliorer les performances, l’efficacité énergétique serait logiquement accrue.

Il s’agirait aussi d’une amélioration vis-à-vis de la 14e génération de processeurs, réputée pour être assez instable. Un meilleur équilibre entre puissance et efficacité des Arrow Lake pourrait résoudre ce problème (en partie).

Les Core Ultra 200 devraient être supérieurs

©OneRaichu via X

Enfin, certaines rumeurs sous-entendent que le nombre d’IPC (Instruction par Cycle d’Horloge) de cette nouvelle génération serait supérieure d’approximativement 5 %. En somme, si toutes ces informations s’avèrent exactes, même avec une fréquence boostée inférieure, les Core Ultra 200 devraient avoir un potentiel plus important et travailler plus vite que les Raptor Lake Refresh.

Évidemment, il faut prendre ces informations avec précaution. Les chiffres affichés du Core Ultra 285K ne sont pas officiels et pourraient être amenés à changer d’ici à ce qu’il soit commercialisé, surtout s’ils proviennent d’early sample.

Les processeurs Arrow Lake seraient prévus pour le quatrième trimestre de cette année. Les premiers modèles, pour le segment desktop, pourraient être lancés en octobre 2024. Au fur et à mesure que cette date approche, il devrait être possible d’en apprendre plus sur ces puces ainsi que sur les améliorations qu’elles apportent.

Arrow Lake-S Core i9-14900K Arrow Lake-HX Core i9-14900HX Arrow Lake-H Core Ultra 9 185H Nombre de cœur 24 cœurs (8+16) 24 cœurs (8+16) 24 cœurs (8+16) 24 cœurs (8+16) 16 cœurs (6+8+2) 16 cœurs (6+8+2) Fréquence de base 3,6 GHz 3,2 GHz

(P-Core) 3 GHz 2,2 GHz

(P-Core) 3,5 GHz ? 2,3 GHz

(P-Core) Cache L3 36 Mo 36 Mo (total) 30 Mo 36 Mo (total) ? 24 Mo (total) Socket LGA 1851 FCLGA1700 FCBAGA FCBGA1964 FCBAGA FCBGA2049