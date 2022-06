Intel détaille un processeur Meteor Lake-P à 14 cœurs

Lors de l’IEEE VLSI 2022, Intel a détaillé certaines particularités d’un processeur Meteor Lake-P à 14 cœurs (6 P-cores + 8 E-cores) et du nœud de gravure Intel 4 (7 nm). Et pour cause : cette 14e génération de Core, qui arrivera logiquement après la 13e, Raptor Lake, sera la première à en bénéficier. À la mi-mai, nous avions eu déjà eu l’occasion d’admirer quelques puces Meteor Lake mobiles dans le cadre de l’évènement Vision.

Crédit : Intel

Meteor Lake marquera le passage à une conception basée sur des tuiles fabriquées à partir de nœuds de gravure différents. La tuile de calcul profitera du nœud de gravure Intel 4 (7 nm). Les trois autres tuiles sont la tuile iGPU (GFX), la tuile SoC et la tuile E/S. La puce graphique sera conçue à partir du N3 de TSMC ; le SoC du N5 / N4 du fondeur taïwanais. Intel a fourni une schéma annoté pour les quatre tuiles ainsi qu’un gros plan de la tuile de calcul. L’entreprise clame également que son nœud Intel 4 confère une augmentation de plus de 20 % des performances par rapport à l’Intel 7 (à puissance égale).

Intel présente des puces de test Meteor Lake fabriquées dans sa Fab 42

Une génération lancée fin 2023

Si tout se passe comme prévu, les processeurs Intel Meteor Lake seront commercialisés au cours du second semestre 2023. Cette architecture sera également disponible pour les processeurs desktop. Ces derniers utiliseraient un socket LGA-1851.

Gamme Alder Lake Raptor Lake Meteor Lake Génération Intel Core 12e 13e 14e Nœud de fabrication Intel 7 Intel 7 Intel 4 (CPU),

TSMC N3 (GPU),

TSMC N4/N5 (SoC) Architecture P-Core Golden Cove Raptor Cove Redwood Cove Architecture E-Core Gracemont Gracemont Crestmont Architecture graphique Xe-LP Gen12.2 Xe-LP Gen12.2 Xe-LP Gen 12.7 Nombre maximal de cœurs CPU 16 (8C+8c) 24 (8C+16c) À déterminer Nombre maximal de cœurs GPU Jusqu’à 96 EU Jusqu’à 96 EU Jusqu’à 192 EU Socket LGA1700 LGA1700 LGA1851 Support mémoire DDR4/DDR5-4800 DDR4/DDR5-5600 DDR5 PCIe Gen PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 Date de lancement 4e trimestre 2021 4e trimestre 2022 ? 2023

Source : Computerbase.de