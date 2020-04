Intel lance ses processeurs Comet Lake-H

Comme escompté, Intel vient de dévoiler ses processeurs mobiles de 10e génération baptisés Comet Lake-H, gravés en 14 nm. Les puces haut de gamme visent autant les joueurs que les professionnels. Par rapport à la génération précédente, Coffee Lake-H, les fréquences sont revues à la hausse. Sur les six références, quatre atteignent ou dépassent les 5 GHz sur un cœur. Autre changement majeur : le support de la DDR4-2933, contre de la DDR4-2666 auparavant. En revanche, le support de la LPDDR3 n’est plus, et Intel n’a pas ajouté la prise en charge de la mémoire LPDDR4 ou LPDDR4x.

Au sommet de la gamme, on retrouve le Core i9-10980HK avec une fréquence maximale sur un cœur de 5,3 GHz. Il embarque 8 cœurs et 16 threads, pour un cache L3 de 16 Mo. Il est totalement déverrouillé. D’ailleurs, pour faciliter l’overclocking, outre l’Extreme Tuning Utility (XTU), Intel a ajouté un nouvel outil intitulé Speed Optimizer.



TDP de 45W

Suivent trois Core i7, dont un modèle 8 cœurs et 16 threads, l’i7-10875H, et des versions 6 cœurs 12 threads, les i7-10750H et i7-10850H. Ces derniers voient aussi leur cache L3 diminué à 12 Mo. Le i7-10850H est « partiellement déverrouillé ». Il est possible de l’overclocker manuellement d’environ 400 MHz. En bas de tableau, se situent les Core i5-10300H et 5-10400H. Ils ont 4 cœurs et 8 threads, et un cache L3 de 8 Mo. Notez que toutes les puces affichent un TDP de 45W.

Référence processeur Fréquence de Base / Boost Coeurs / Threads L3 Cache Support mémoire Intel Core i9-10980HK 2,4 / 5,3 GHz 8 / 16 16 Mo DDR4-2933 Intel Core i7-10875H 2,3 / 5,1 GHz 8 / 16 16 Mo DDR4-2933 Intel Core i7-10850H 2,7 / 5,1 GHz 6 / 12 12 Mo DDR4-2933 Intel Core i7-10750H 2,6 / 5 GHz 6 / 12 12 Mo DDR4-2933 Intel Core i5-10400H 2,6 / 4,6 GHz 4 / 8 8 Mo DDR4-2933 Intel Core i5-10300H 2,5 / 4,5 GHz 4 / 8 8 Mo DDR4-2933

Le chipset est le HM470. Il gère 24 lignes PCIe 3.0. Ajouté au 16 lignes PCIe 3.0 du processeur, cela donne un total de 40 lignes PCIe 3.0 pour la plateforme. De quoi offrir pas mal de possibilités pour les pérphériques. Enfin, pour la partie réseau, Intel opte pour du Wi-Fi 6 802.11ax grâce à la carte WLAN AX201. Par ailleurs, certaines machines pourraient s’armer d’un port 2,5 GbE.

Source : Intel