Intel : le dernier pilote Arc liste des cartes graphiques de bureau non annoncées

Un pilote graphique bêta Intel (Arc Graphics Windows DCH Driver – BETA v30.0.101.173) récemment publié et déniché par momomo_us liste plusieurs références mobiles et desktop Intel Arc Alchemist, ainsi que des cartes Pro (Arc Pro A40, A50 et A30M). Ce sont surtout les deuxièmes qui nous intéressent puisque variantes Pro mises de côté, les premières ont déjà été officialisées par Intel fin mars (A350M et A370M, désormais disponibles ; A550M, A730M et A770M). Le pilote contient aussi un support des solutions graphiques intégrées (iGPU) de processeurs Alder Lake de 12e génération. À l’instar du dernier pilote GeForce Game Ready de NVIDIA, celui d’Intel se focalise sur les jeux Evil Dead : The Game, Vampire : The Masquerade – Bloodhunt, et Dolmen (uniquement pour les cartes graphiques dédiées pour ce dernier jeu).

Les références desktop nommées sont les Arc A310, Arc A380, Arc A580, Arc A750 et Arc A770. Cette liste correspond partiellement à celle dévoilée par Komachi fin avril. Manquent toutefois à l’appel deux cartes graphiques, l’Arc A350 et l’Arc A780, quoique cette dernière restait très hypothétique. Les cartes Arc Pro A40 / A50 desktop et Arc A30M n’ont jamais été mentionnées par Intel. Dell a toutefois listé une Arc Pro A40M au sein d’un PC portable Precision 5470 début mai.

L’Intel Arc A370M rivalise avec la NVIDIA GeForce RTX 3050 mobile

De 4 à 16 Go de VRAM

Le tableau ci-dessous rassemble les spécifications présumées des cinq cartes graphiques Arc Alchemist desktop. Intel envisagerait de proposer l’Arc A770 avec 8 ou 16 Go de GDDR6.

Carte grapihque GPU Cœurs Xe Cœurs FP32 VRAM Taille bus mémoire Arc A770 16 Go ACM-G10 32 4096 16 Go GDDR6 256-bit Arc A770 8 Go ACM-G10 32 4096 8 Go GDDR6 256-bit Arc A750 ACM-G10 24 3072 12 Go GDDR6 192-bit Arc A580 ACM-G10 16 2048 8 Go GDDR6 128-bit Arc A380 ACM-G11 8 1024 6 Go GDDR6 96-bit Arc A310 ACM-G11 4 512 4 Go GDDR6 64-bit

Concernant le calendrier, la firme a annoncé que les cartes graphiques Arc Alchemist desktop seraient commercialisées au cours du trimestre ; d’abord en Chine et au sein de PC pré-montés. Ne tablez pas sur une disponibilité sur le marché DIY en Europe avant quelques semaines ou mois. Intel détaillera peut-être ses plans lors du Computex, fin mai.