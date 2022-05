L’Intel Arc A370M rivalise avec la NVIDIA GeForce RTX 3050 mobile

Selon un test réalisé par PCWorld, la carte graphique Intel Arc A370M est en mesure de rivaliser avec une GeForce RTX 3050 mobile de NVIDIA. Le média est l’un des premiers à avoir pu mettre à l’épreuve le GPU d’Intel. Pour cela, nos confrères ont carrément dû se rendre dans les locaux de l’entreprise pour avoir accès à un PC portable armé d’une carte Arc A370M ; en l’occurrence, un modèle MSI Summit E16 Evo Flip. Les tests portent sur un benchmark synthétique (3DMark Time Spy), trois jeux / benchmark (Final Fantasy XIV: Endwalker benchmark, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus Enhanced Edition) et l’application Topaz Video Enhanced AI.

L’Arc A370M possède 8 cœurs Xe (1024 cœurs FP32), 8 unités de ray tracing. Le GPU a une fréquence de 1550 MHz. La carte graphique possède 4 Go de GDDR6 sur un bus de 64 bits. La puissance du GPU est configurable entre 35 et 50 W.

Référence Arc A350M Arc A370M Arc A550M Arc A730M Arc A770M GPU DG2-128 (ACM-G11) DG2-128 (ACM-G11) DG2-512 (ACM-G10) DG2-512 (ACM-G10) DG2-512 (ACM-G10) Cœurs Xe 6 8 16 24 32 Unités d’exécution 96 128 256 384 512 Cœurs FP32 768 1024 2048 3072 4096 Fréquence GPU 1150 MHz 1550 MHz 900 MHz 1100 MHz 1650 MHz VRAM 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 8 Go GDDR6 12 Go GDDR6 16 Go GDDR6 Bus mémoire 64-bit 64-bit 128-bit 192-bit 256-bit TGP 25-35W 35-50W 60-80W 80-120W 120-150W

Les résultats

Les performances du PC muni de la carte graphique d’Intel ont été comparées à celles d’autres machines équipées de GeForce RTX 3050 / RTX 3050 Ti / RTX 3060. La hiérarchie varie selon les scénarios mais dans l’ensemble, l’Arc A370M d’Intel rivalise avec la GeForce RTX 3050 mobile de NVIDIA. Elle devance nettement sa rivale dans l’application Topaz Video Enhanced AI avec une avance de 53 secondes.

Ordinateur portable / carte graphique 3DMark Time Spy Final Fantasy XIV: Endwalker benchmark (1080p High) Shadow of the Tomb Raider (1080p Highest) Metro Exodus Enhanced Edition (1080p High) Topaz Video Enhance AI MSI Summit E16 Flip Evo – Intel A370M 4405 7196 59 IPS 19 IPS 134 secondes MSI Summit E14 Flip – Iris Xe 1832 4674 21 IPS 0 IPS 486 secondes HP Spectre x360 16 – NVIDIA RTX 3050 3772 7639 50 IPS 22 IPS 187 secondes Asus Vivobook Pro 15 OLED – NVIDIA RTX 3050 4396 – – – – MSI GF76 Katana – NVIDIA RTX 3050 Ti 5998 – – – – Acer Nitro 5 – NVIDIA RTX 3060 8201 15 896 98 IPS 62 IPS 105 secondes

Bref, les résultats obtenus pas PCWord sont plutôt rassurants : ce GPU Intel Arc d’entrée de gamme n’est pas aussi mauvais que nous le conjecturions.

Source : PCWorld