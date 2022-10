Intel montre l’imposant NUC 13 Extreme Raptor Canyon

Une feuille de route pour les NUCs publiée en juillet dernier mentionnait un NUC 13 Extreme, nom de code Raptor Canyon, avec un châssis d’un volume de 13,9 litres. Intel a présenté cette imposante machine, de plus en plus éloignée de l’idée qu’on peut se faire d’un NUC, lors de la TwitchCon Day 3.

Vous le découvrez grâce aux images ci-dessus, ce NUC 13 Extreme s’apparente plus à un petit PC gaming qu’à un NUC « traditionnel » dans un petit facteur de forme. Avec son volume de 8 litres, même le NUC 12 Extreme Dragon Canyon passe pour un menu gabarit à côté. Le nouveau NUC Extreme pourra héberger une carte graphique large de trois slots et certainement un peu plus longue que son prédécesseur, déjà apte à encaisser un modèle d’une trentaine de centimètres. Pour cette première présentation, les employés d’Intel ne divulguent pas les spécifications exactes du PC. Celui-ci embarque un processeur Raptor Lake non spécifié et, ironiquement, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3000 plutôt qu’Intel Arc.

D’autres NUC 13 plus petits en 2023

Si les NUC Extreme semblent devenir de plus en plus imposant, Intel n’abandonne pas pour autant les produits de plus petite taille. La gamme de NUC 12, comprend trois modèles : le NUC 12 Extreme « Dragon Canyon » (Alder Lake Core-S de 12e génération et carte graphique Arc A-series) ; le NUC 12 Enthusiast « Serpent Canyon » (Alder Lake Core-H & Arc A-Series Mobile) ; enfin, le NUC 12 Pro « Wall Street Canyon » (Alder Lake Core-P). Un kit PC portable NUC X15 « Alder County » (Alder Lake Core-H & Arc A-Series Mobile) complète ce catalogue. On peut s’attendre à ce que la société conserve une structure assez proche pour les NUC 13.

Intel révélera les spécifications finales de ce NUC Raptor Canyon d’ici quelques semaines.

Source : Intel