Intel présente son NUC 13 Extreme Raptor Canyon

En octobre dernier, Intel donnait un premier aperçu de son imposant NUC 13 Extreme Raptor Canyon ; l’entreprise l’a officiellement lancé hier. La machine embarque un processeur Raptor Lake, jusqu’au Core i9-13900K, et peut supporter une carte graphique dédiée occupant trois slots.

Vous le constatez sur les images, ce NUC n’est clairement pas un petit gabarit. Il porte le volume à environ 14 litres. Pour la comparaison, le NUC 12 Extreme Dragon Canyon a un volume de 8 litres. Le PC peut accueillir jusqu’à jusqu’à 64 Go de mémoire DDR4-4800, trois SSD M.2-2280 avec une interface PCIe 4.0, et un disque dur de 3,5 pouces ou deux disques de 2,5 pouces. Concernant la carte graphique, le châssis tolère donc une modèle triple slot d’une longueur maximale de 313 mm et engloutissant jusqu’à 450 W (l’alimentation interne du NUC est une SFX 12VO 750W 80Plus Gold).

D’abord lancé en Chine

En matière de connectivité, le NUC 13 Extreme a une panoplie complète : deux connecteurs LAN (2,5 GbE et 10 GbE), deux ports Thunderbolt 4, six connecteurs USB 3.2 Gen2 Type-A à l’arrière, deux connecteurs USB 3. 2 Gen1 Type-A à l’avant, un USB 3.2 Gen2x2 Type-C à l’avant, trois DisplayPort et un HDMI pilotés par l’iGPU Intel UHD, le jack audio, du Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2.

Brian McCarson, vice-président d’Intel et directeur général du groupe Intel NUC, ne tarit pas d’éloges sur cette machine :

“Cette année marque le 10e anniversaire de notre impressionnante gamme de produits Intel NUC, et l’Intel NUC 13 Extreme (nom de code Raptor Canyon) est une excellente représentation du chemin parcouru. Notre tout premier NUC a fait la démonstration d’une percée dans la miniaturisation d’un petit PC de bureau dans un facteur de forme PC ultra-compact. Bien qu’il soit beaucoup plus grand que notre plus petit mini-PC, notre dernier Intel NUC 13 Extreme établit une nouvelle norme en matière de performances de jeu exceptionnelles dans un facteur de forme qui est 70 % plus compact qu’une tour de jeu typique de 50L. Outre les performances époustouflantes que vous attendez d’un produit Intel NUC, nous offrons également une qualité de produit exceptionnelle et une foule de fonctionnalités dans un design entièrement modulaire et personnalisable.”

Intel lancera d’abord son NUC 13 Extreme en Chine, avant d’autres pays au cours du quatrième trimestre 2022 / début de l’année 2023. Les prix du kit Intel NUC 13 Extreme varieront de 1179 à 1549 dollars selon la configuration.

