iPad Pro M4 : la réparabilité progresse, changer la batterie serait bien plus simple

L’iPad Pro M4 peut s’avérer relativement fragile et, comme tout bon appareil Apple, la question de la réparabilité peut se poser. Heureusement, il semblerait que l’entreprise ait fait des efforts en revoyant notamment le positionnement de la batterie pour que celle-ci soit plus facile à retirer.

iPad Pro M4 ©iFixit via YouTube

Depuis la sortie de son MacBook Pro M3 quasiment irréparable, il semblerait qu’Apple souhaite faire des efforts pour faciliter la réparation de ses appareils. C’est une excellente chose, les appareils de l’entreprise souffrant généralement d’un grand manque d’ergonomie sur ce sujet précis.

Heureusement, la tendance semble s’inverser. Par exemple, le géant de Mountain View va autoriser l’utilisation de pièces de rechange de seconde main (homologuées) pour réparer plus facilement les iPhone.

Alors qu’Apple vient de mettre en vente une toute nouvelle génération de tablettes haut de gamme, les iPad Pro M4, il est temps de savoir si ces derniers ont pu profiter de cette amélioration de la réparabilité. Ce serait plutôt bienvenu sachant que les tablettes semblent particulièrement fragiles.

Selon les premiers tests et le démontage approfondi de la machine opérés par iFixit, il est possible, en effet, que les iPad Pro M4 aient bénéficié d’un certain soin de la part d’Apple. À l’image des MacBook Air M3 plus faciles à réparer, les nouvelles machines semblent également plus accessibles.

Batteries iPad Pro M4 ©iFixit via YouTube

La batterie de l’iPad Pro M4 peut être changée assez facilement

Il semblerait effectivement que des changements internes majeurs permettent de réduire considérablement le temps de réparation des tablettes. Ce serait notamment la batterie de l’appareil qui serait l’objet d’améliorations de la part d’Apple, en étant beaucoup plus facile d’accès.

La batterie de 38,99 Wh de l’iPad Pro M4 (40,33 pour la génération précédente) ne semble plus cachée sous les autres composants de la machine. Il n’est donc plus nécessaire d’éventrer totalement la tablette lorsque la batterie doit être remplacée.

Il faut espérer qu’en cas de défaillance de cette dernière, cela réduise la facture lors d’un renvoi chez Apple. Évidemment, cela signifie qu’un usager pourrait éventuellement faire le changement lui-même.

Cependant, contrairement au MacBook Air, la manipulation de la tablette et son ouverture semblent plus délicates, l’écran devant être détaché du châssis de l’iPad. Compte tenu de la fragilité de la dalle OLED, il vaut donc mieux faire preuve de précaution.

Des outils adaptés et une connaissance suffisante de l’appareil sont nécessaires afin de l’ouvrir sans compromettre son intégrité. De plus, ce genre de procédure, si elle n’est pas permise par Apple, peut éventuellement engendrer une annulation de la garantie de la tablette.

Malgré les quelques difficultés potentielles, il semblerait donc qu’Apple ait bel et bien amélioré la réparabilité de sa tablette par rapport aux générations précédentes. Cette décision de la firme va dans le bon sens et devrait être bien accueillie par ses consommateurs.