Jensen Huang, PDG de NVIDIA, filmé en train de cuire des GPU

Hier, une drôle de vidéo, d’abord non répertoriée, a paru sur YouTube. On y voit Jensen Huang, le PDG de NVIDIA, étrangement dépourvu de son habituelle veste en cuire, dans sa cuisine, sortir une fournée de GPU. Cette extrait a finalement été publié sur la chaîne officielle de NVIDIA.

Il est intéressant de constater que Jensen Huang a le temps de s’adonner à la cuisine, surtout à quelques heures du rendez-vous qu’il nous a fixé. En effet, demain à 15 heures, toujours sur YouTube, il devrait nous parler des GPU Ampere.

Une RTX 3080 Ti avec une bande passante mémoire de 863 Go/s et une puissance de 21 TLFOPS ?

Avec des GPU Tesla A100 ?

Dans le cas présent, le produits présenté, qualifié de « plus gros GPU au monde », serait le DGX-A10. Il s’agirait d’une solution sous architecture Ampere regroupant plusieurs GPU Tesla A100. Concrètement, c’est le successeur des systèmes DGX-1 et DGX–2. Deux monstres capables d’héberger 8 Tesla V100 pour le premier, et jusqu’à 16 Tesla V100 pour le second, pour une puissance total de 2 PFLOPS dans ce dernier cas. Des machines majoritairement consacrées au deep learning et bien sûr destinées aux professionnels. Apparemment, cette plate-forme DGX reprend une conception proche des précédentes. Cela permettrait de remplacer simplement les anciens GPU par des nouveaux, sous architecture Ampere, et donc plus puissants.