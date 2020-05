Une RTX 3080 Ti avec une bande passante mémoire de 863 Go/s et une puissance de 21 TLFOPS ?

La prochaine génération de cartes graphiques chez NVIDIA s’intitule Ampere. Il y a quelques jours, on a eu connaissance de spécifications et de dates de sortie pour ces RTX 3000 gravées en 7 nm. La chaîne chaîne YouTube Moore’s Law is Dead divulgue des informations techniques complémentaires qui proviendraient directement de sources chez NVIDIA. Première donnée et non des moindres : les cartes Ampere utiliseraient une interface PCIe 4.0 x16.

En ce qui concerne les GPU, on retrouve au sommet de la hiérarchie un GA102, successeur du TU102, et un GA104, successeur du TU104. Néanmoins, NVIDIA aurait introduit un GPU entre les deux, le GA103. Le GA102 embarquerait 5376 cœurs CUDA. En outre, grâce au 7 nm, la fréquence GPU atteindrait 2,2 GHz et même 2,5 GHz pour les GPU GA103 et GA104. La RTX 3080 Ti bénéficierait d’une vitesse mémoire GDDR6 de 18 Gbit/s. En supposant que le bus soit toujours de 384 bits, cela donne une bande passante mémoire de 863 Go/s. Une hausse de 40 % par rapport aux 616 Go/s de la RTX 2080 Ti. Quant aux performances de calcul FP32 de la RTX 3080 Ti, elles dépasseraient les 21 TFLOPS.

Du 7 nm EUV ou DUV en fonction des GPU

Pour en finir avec la GeForce RTX 3080 Ti, sachez que le modèle FE bénéficierait de plusieurs changements, à commencer par une solution de refroidissement à triple ventilateurs, là où la série RTX 2080 Ti FE se limite à deux. La carte nécessiterait deux connecteurs d’alimentation à 8 broches. Sa connectique d’affichage comprendrait trois DisplayPort, un HDMI et un VirtualLink USB-C.

De manière générale, pour Ampere, les cœurs RT auraient une vitesse de calcul jusqu’à quatre fois plus rapide que Turing. Quant aux cœurs CUDA, le nombre d’IPC serait 10 % plus élevé. Enfin, le nombre de cœurs Tensor présents sur chaque GPU serait également augmenté. Moore’s Law is Dead mentionne aussi une technologie DLSS 3.0 « bien meilleure » que le DLSS 2.0.

On termine avec des précisions sur la gravure en 7 nm. Les GPU haut de gamme GA102 et GA103 profiteraient d’une gravure en 7 nm EUV. Les GPU moins performants se contenteraient d’une gravure en 7 nm DUV.

Bref, on aura peut-être des réponses dans quelques heures, puisque pour ses GPU Ampere, NVIDIA nous a donné rendez-vous le 14 mai à 15 heures sur YouTube.

