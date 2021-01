Jurassic World Evolution est gratuit sur l’Epic Games Store

L’Epic Games Store a conclu l’année 2020 en beauté, en accordant un jeu gratuit toutes les 24 heures pendant 15 jours. La plateforme a terminé cette myriade de cadeaux par un très gros morceau, Jurassic World Evolution. Si vous avez raté le tir, bonne nouvelle ; la durée de l’offre pour ce dernier n’était pas de seulement 24 heures, mais de 7 jours. Par conséquent, celui-ci est toujours récupérable gratuitement jusqu’au 7 janvier prochain, 17 heures.

Développé et édité par Frontier Developments, Jurassic World Evolution est jeu de simulation / gestion sorti en juin 2018. Il vous propose de « prendre la tête des opérations sur les îles légendaires de l’archipel des Muertes » afin « de ramener à la vie ces merveilles majestueuses et dangereuses que sont les dinosaures […] ; des dinosaures qui pensent, ont des émotions et interagissent intelligemment avec le monde que vous construisez ». Voilà qui devrait ravir ceux qui ont toujours rêvé de devenir John Hammond. En temps normal, le soft coûte une bonne quarantaine d’euros.

Les configurations minimale et recommandée

Relativement exigeant, Jurassic World Evolution impose une machine à la hauteur de ses hôtes. Pour domestiquer les monstres, prévoyez au minimum une machine armée d’un processeur Intel i5-2300 / AMD FX-4300, d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon 7850 (2 Go) et de 8 Go de RAM. Niveau espace disque disponible, il faut 8 Go.

Pour admirer vos dinosaures dans toute leur splendeur, la configuration recommandée préconise un processeur Intel i7-4770 / AMD FX-8350, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 480 et 12 Go de RAM.

Enfin, pour les allergiques à l’Epic Games Store qui seraient malgré tout tentés par ce Jurassic World Evolution, sachez que dans le cadre des soldes d’hiver, il bénéficie d’un rabais de 90 % sur Steam. Son tarif passe ainsi à 4,50 euros. Les soldes d’hiver Steam s’achèvent demain ; celles de l’Epic Games Store, le 7 janvier.