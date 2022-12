La barre de son Samsung HW-S60B est à moins de 240 €

Pour venir appuyer votre téléviseur, voici une barre de son à un prix accessible. En effet, grâce à une ODR de 100 €, le prix de la barre de son Samsung HW-S60B passe de 339€ à 239 €.

Barre de son Samsung HW-S60B > 239 € chez Boulanger

La barre de son Samsung HW-S60B est à petit prix grâce à une ODR

C’est donc une offre exceptionnelle dont vous allez pouvoir bénéficier chez Boulanger jusqu’au 10 janvier 2023. Pour en bénéficier, il vous suffira d’acheter cet article au plus tard le 10 janvier puis de communiquer les documents demandés. Avant de vous décider, vous avez peut-être besoin d’en savoir plus sur la barre de son Samsung HW-S60B.

La barre de son Samsung va donc vous permettre d’amplifier le son de votre téléviseur afin de vous plonger complétement dans votre film ou dans votre série du moment. Son design épuré et sa taille compacte vous permettra de la glisser discrètement sous votre meuble TV ou encore la fixer à votre mur. Avec ses 7 haut-parleurs, vous obtiendrez un son riche, puissant et performant. Sachez également qu’elle est compatible avec le Dolby Atmos sans fil et DTS:X.

Compatible avec Alexa, vous pourrez en plus contrôler votre barre de son très facilement et très rapidement.