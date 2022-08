La compatibilité de l’Arc A380 éprouvée sur 50 jeux

Une cinquantaine de titres parus entre 1999 et 2022, sous DirectX, OpenGL ou Vulkan.

Nous l’avons montré dans notre test, en matière de performances dans les jeux, l’Intel Arc A380 est à peu près au niveau de la GeForce GTX 1650 en 720p et 1080p. Au-delà de ses prestations pas sensationnelles pour un GPU lancé en 2022, soit-il d’entrée de gamme, se pose le problème de la compatibilité : la série Intel Arc Alchemist a du mal avec les anciennes API. La carte graphique Arc A770 par exemple n’apprécie qu’une poignée de jeux DirectX 12. En principe, ces incompatibilités seront résolues au fil des mises à jour. En attendant, le média allemand PC Games Hardware a entrepris de mettre à l’épreuve l’Arc 380 sur un panel de 50 jeux sortis entre 1999 et aujourd’hui.

Les résultats pour chaque titre apparaissent dans le tableau ci-dessous. Les API sont variées : toutes les versions de DirectX 8 à 12, OpenGL, Vulkan. Concernant les lanceurs, on retrouve les classiques Steam, GOG, Epic Games Launcher, Rockstar, et Ubisoft Connect. Dans l’ensemble, un jeu sur cinq pose problème à l’Arc A380. Précisons que le modèle utilisé est l’Arc A380 Photon 6 GB OC de Gunnir. Le système fonctionne sous Windows 11 Pro et la majorité des tests ont été menés avec le dernier pilote graphique en date du 19 août.

Quid d’Apex Legends et Dota 2 ?

Si l’on regarde un peu plus en détail les erreurs rencontrées dans quelques jeux toujours populaires, Doom Eternal « se bloque parfois au lancement du jeu » ; le « SSAO au-delà de faible est défectueux » dans Farming Simulator 2022 ; les paysages s’affichent incorrectement dans Halo Infinite.

L’Arc A380 s’accommode sans problème de Counter-Strike : Global Offensive. Étonnement, nos confrères n’ont pas examiné Apex Legends et Dota 2, les deux autres jeux qui occupent souvent le podium des titres les plus joués sur la plateforme de Valve.

Enfin, garder à l’esprit qu’il est simplement question de compatibilité ici, pas de performance. De l’aveu d’Intel, les cartes Arc préfèrent les titres DirectX 12.

