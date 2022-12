La GeForce RTX 4070 Ti évaluée dans les tests Vulkan, OpenCL et CUDA de Geekbench

La GeForce RTX 4080 12 Go fera prochainement son retour, dissimulée sous le masque d’une GeForce RTX 4070 Ti. Ce travestissement a été confirmé par Colorful et PNY, les deux sociétés ayant dévoilé les spécifications de cette carte graphique, lesquelles correspondent à celles de la feue GeForce RTX 4080 12 Go. Nous savons à-peu-près comment se positionnait cette carte, et donc la GeForce RTX 4070 Ti : en effet, selon les propres données de NVIDIA, publiées avant l’annulation, la mouture 16 Go proposait des performances 24 à 30 % supérieures ; bon, le panel de jeux se limitait à trois. Une apparition de la GeForce RTX 4070 Ti dans Geekbench donne un autre aperçu de ses prestations.

© Geekbench

Pour commencer, le logiciel confirme plusieurs données : 60 multiprocesseurs de flux, soit 7680 cœurs CUDA, 12 Go de VRAM, une fréquence Boost de 2730 MHz. La carte graphique collabore avec un processeur Intel Core i7-12700 au sein d’un système Asus. Celui-ci a passé plus d’une vingtaine de tests Vulkan, OpenCL et CUDA. Les meilleurs résultats obtenus avec ces API sont de respectivement 146 776 points, 239 495 points et 219 504 points.

Comparaison avec d’autres cartes graphiques

Nous avons comparé ces scores avec d’autres références. Ce sont des moyennes pour les GeForce RTX 3000 mais pas pour les cartes de nouvelle génération. Les scores sont souvent très variables selon les tests ; nous avons essayé d’éviter les résultats trop extravagants. Dans tous les cas, ce sont des tests synthétiques mêlant différentes configurations, donc surtout indicatifs.

À en croire plusieurs sources, la GeForce RTX 4070 Ti sera officialisée le 3 janvier et lancée le 5.