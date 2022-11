La GeForce RTX 4080 s’anime dans Geekbench : elle devance la GeForce RTX 3090 Ti

La GeForce RTX 4080 sera disponible dans neuf jours, le 16 novembre. Après avoir eu connaissance de quelques tarifs de modèles custom, place aux performances, avec des résultats dans Geekbench. La cadette de la famille Ada Lovelace a été testée sous trois API : Vulkan, OpenCL, CUDA.

© NVIDIA

Le système utilisé est tout récent et haut de gamme. Outre la GeForce RTX 4080, il mobilise un processeur AMD Ryzen 9 7950X (16 cœurs / 32 threads) installé sur une carte mère ASUS ROG Crosshair X670 Extreme. La GeForce RTX 4080 étant désormais dans les rédactions en vue des tests, les scores s’annoncent plutôt fiables. D’ailleurs, le logiciel reconnaît correctement cette référence dotée de 76 multiprocesseurs de flux (9728 cœurs CUDA) et de 16 Go de GDDR6X.

AMD Radeon RX 7000 : Frank Azor justifie l’absence de comparaison avec les RTX 4000

Scores réalisés par la GeForce RTX 4080

Avec les API Vulkan, OpenCL et CUDA, les scores sont de respectivement 148 838 points, 248 932 points et 300 728 points. Geekbench est très loin d’être le benchmark idéal pour comparer des cartes graphiques. Néanmoins, ces résultats donnent déjà une idée du positionnement de la RTX 4080 par rapport à d’autres références. Sans surprise, la nouvelle venue se positionne entre la GeForce RTX 4090 et la GeForce RTX 3090 Ti. Par rapport à son ancêtre, la GeForce RTX 3080, elle améliore les scores CUDA, OpenCL et Vulkan de 45,7 %, 37,1 % et 29,9 % respectivement. Rappelons que la RTX 4080 débarquera à un prix d’appel de 1469 euros (Founders Edition), tandis que la RTX 3080 se négociait 719 euros au moment de sa sortie.

Test / Carte graphique CUDA OpenCL Vulkan RTX 4090 408 076 (100 %) 363 625 (100 %) 189 445 (100 %) RTX 4080 300 728 (74 %) 248 932 (68 %) 148 838 (79 %) RTX 3090 Ti 260 346 (64 %) 229 738 (63 %) 141 134 (74 %) RTX 3090 238 123 (58 %) 204 921 (56 %) 138 859 (73 %) RTX 3080 Ti 235 513 (58 %) 201 449 (55 %) 131 975 (70 %) RTX 3080 206 390 (51 %) 181 140 (50 %) 125 061 (66 %) RX 6900 XT – 170 008 (47 %) 114 610 (60 %) RX 6800 XT – 157 812 (43 %) 100 571 (53 %) RX 6800 – 130 322 (36 %) 93 163 (49 %)

[GB5 GPU] Unknown GPU

CPU: AMD Ryzen 9 7950X (16C 32T)

Min/Max/Avg: 5581/5698/5676 MHz

CPUID: A60F12 (AuthenticAMD)

GPU: GeForce RTX 4080

API: Vulkan

Score: 148838, +42.1% vs RTX 3070https://t.co/SNXjmTq6bd — Benchleaks (@BenchLeaks) November 7, 2022

Sources : Benchleaks, VideoCardz