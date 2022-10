GeForce RTX 4080 : des premiers tarifs pour les modèles custom

Le 16 novembre, une deuxième carte graphique Ada Lovelace entrera dans l’arène : la GeForce RTX 4080. Uniquement la version la plus performante, celle dotée de 16 Go de GDDR6X et 9728 cœurs CUDA, NVIDIA ayant, depuis l’annonce de ses premières GeForce RTX 4000 mi-septembre, annulé la RTX 4080 12 Go. La GeForce RTX 4080 Founders Edition sera commercialisée au prix de 1469 euros. Plusieurs détaillants, à travers plusieurs pays, ont commencé à référencer des RTX 4080 custom. Sans grande surprise, en Europe surtout, les factures s’annoncent bien plus salées.

© Proshop © Laptopsdirect

Outre-Manche par exemple, LaptopsDirect propose des RTX 4080 Palit à partir de 1450 livres, voire jusqu’à 1530 livres pour le modèle le plus onéreux. Cela équivaut à 1685 et 1778 euros respectivement. En Finlande, Proshop, partenaire officiel de NVIDIA dans ce pays, débute les enchères à 1620 euros pour l’Inno3D RTX 4080 X3. Les montants peuvent parfois avoisiner les 2000 euros, par exemple pour l’ASUS ROG STRIX OC et son prix de vente de 1970 euros. Précisons toutefois que la TVA est de 24 % en Finlande, ce qui élève le prix de la FE à 1509 euros.

Les clients sont mieux logés outre-Atlantique, avec des cartes, comme celle de PNY, vendues au prix recommandé de 1199 dollars.

© Newegg

Démonté, le connecteur 12VHPWR dévoile ses faiblesses ; NVIDIA se penche sur le problème

Des prix de base déjà élevés

Rien de très étonnant, les prix des modèles custom sont bien sûr toujours plus élevés. Forcément, avec des tarifs de base aussi élevés, les surcoûts évoluent en conséquence. Déjà, pour la RTX 4090, l’excellente Asus TUF RTX 4090 OC notamment coûte 2299 euros, soit 350 euros de plus que la FE.

Carte graphique GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 16 Go GeForce RTX 4080 12 Go SKU PG139-SKU330 PG139-SKU360 PG141-SKU331 Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) GPU AD102-300 AD103-300 AD104-400 Multiprocesseurs de flux 128 76 60 Cœurs CUDA 16 384 9728 7680 Fréquence Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz VRAM 24 Go G6X 16 Go G6X 12 Go G6X Bus mémoire 384-bit 256-bit 192-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 22,5 Gbit/s 21 Git/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 720 Go/s 504 Go/s TGP par défaut 450W 320W 285W Max TGP 660W 516W 366W Prix de la version FE 1599 dollars

1949 euros 1199 dollars

1469 euros 899 dollars

1099 euros

Source : VideoCardz