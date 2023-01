La GeForce RTX 4090 ne tient pas les 60 IPS en UHD / Ultra dans Dead Space 2023

La GeForce RTX 4090 a beau coûter 2000 euros et être la carte graphique la plus puissante du moment, gérer le ray tracing sans le soutien du DLSS lui pose pas mal de difficultés dans certains titres ; et ce, dès le 1080p dans un jeu comme Warhammer 40,000 : Darktide. Si vous vous demandez comment la carte graphique de NVIDIA se comporte dans Dead Space Remake en UHD native sans le DLSS, John Papadopoulos du site DSOGaming propose la vidéo ci-dessous.

Selon lui, la GeForce RTX 4090 est incapable de maintenir au moins 60 images par seconde de manière constante en 4K / Ultra. C’est factuellement vrai dans la séquence, mais nous serons un peu plus nuancés que notre confrère. En effet, comme il le souligne, hormis lors du prologue, où la carte graphique mouline effectivement pour afficher 50 images par seconde environ, le framerate oscille plutôt entre 60 et 90 IPS par la suite, à de rares exceptions près.

DirectStorage réduit de 10 % le nombre d’IPS moyen avec une RTX 4090 dans Forspoken

Et les performances des autres cartes ?

Il y a pour le moment assez peu de tests GPU pour Dead Space Remake. Vous pouvez en trouver un chez NotebookCheck ; il détaille les performances avec des GPU mobiles mais également desktop. En 4K / Ultra, le jeu semble effectivement gourmand. En tout cas, les NVIDIA GeForce RTX 3080 et AMD Radeon RX 7900 XTX sont très loin de tenir les 60 images par seconde.

© Notebookcheck

En 1080p, toujours avec un Core i9-12900K, l’AMD Radeon RX 7900 XTX affiche une moyenne de 143,9 images par seconde en Low, de 119,5 IPS en Ultra (des valeurs intermédiaires en Medium et High) ; la GeForce RTX 3080 de 124,8 IPS et de 100,9 IPS respectivement. D’autre part, une carte comme la GeForce RTX 3060 mobile tient les 60 IPS à partir du 1080p / High (57,5 IPS en Ultra), la Radeon RX 6600M uniquement à partir du Low (61,5 IPS).

Rappelons quand même que quelque soit le jeu et la définition, l’Ultra est souvent bien plus exigeant que le High et ce pour des différences visuelles assez minces. Enfin, que Dead Space Remake supporte à la fois le NVIDIA DLSS 2 et AMD FSR 2, deux technologies que les joueurs ne manqueront pas d’activer et qui offrent forcément des fréquences d’images par seconde supérieures à celles rapportées ici.

Sources : DSOGaming, Notebookcheck