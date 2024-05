La MSI Claw met à jour son BIOS pour gagner en perfs et détrôner la concurrence

©MSI

Il semblerait qu’ASUS ait légèrement chamboulé le marché des consoles portables avec l’annonce de sa future ROG Ally X. La machine, qui s’annonce comme une version améliorée de la Z1 Extreme, pourrait même effrayer la concurrence dans une certaine mesure.

C’est certainement pour cette raison que MSI vient de nouveau mettre à jour le BIOS de sa console portable, la MSI Claw, afin de doper ses performances. Alors que de nouveaux pilotes ont récemment permis une amélioration globale comprise entre 4 et 40 % des performances, le constructeur remet donc le couvert.

Cette fois-ci, cette mise à jour semble être une réponse directe à la console d’ASUS, MSI n’hésitant pas à comparer les deux machines dans son communiqué. Si le boost de performances en jeux pourrait atteindre 30 %, la MSI Claw serait désormais 26 % plus rapide que la ROG Ally (selon MSI).

Si ces chiffres peuvent impressionner, ils sont néanmoins à prendre avec précaution. Les performances peuvent évidemment varier en fonction du jeu utilisé et si la Claw est potentiellement plus efficace que la ROG Ally Z1 Extreme actuelle, le futur modèle X d’ASUS sera possiblement supérieur.

©MSI

La MSI Claw fait mieux que la ROG Ally d’ASUS ?

Néanmoins, en tant que tel, cette mise à jour est tout de même bienvenue pour les possesseurs de la machine. Toujours d’après MSI, comparé à la version précédente du BIOS (106), cette nouvelle itération (109) offrirait bel et bien un gain substantiel de FPS.

Par exemple, un jeu populaire comme Helldiver 2 passerait enfin la barre des 60 images par seconde (auparavant 50 FPS). Cela représente une amélioration d’environ 20 % des performances avec des paramètres similaires (mode Performance full-HD, OverBoost et XeSS activés, graphismes de faible qualité et sans synchronisation verticale).

Évidemment, d’autres jeux sont moins bien lotis, à l’image de Palworld qui bénéficie seulement d’un gain de 4,5 % des FPS. En revanche, ces améliorations sont bien plus accessibles qu’avant.

©MSI

MSI a en effet facilité la mise à jour de sa machine, sans devoir passer par un appareil secondaire. L’upgrade du BIOS et de la Claw peut désormais se faire directement sur la console. Pour installer la mise à jour, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Se rendre dans le MSI Center M. Télécharger et installer la mise à jour via le service Live Update.

Cette mise à jour peut également être téléchargée via le site internet de MSI et installée manuellement via une clé USB ou une carte SD. Une fois l’update installée d’une façon ou d’une autre, la console devrait redémarrer et les améliorations devraient être disponibles.

MSI Claw ASUS ROG Ally Z1 Extreme Processeur Intel® Core™ Ultra 7-155H (ou 5-135H) AMD Ryzen Z1 Extreme Carte Graphique Intel® Arc™ Graphics Radeon RDNA 3 RAM 16 Go LPDDR5-6400MHz 16 Go LPDDR5 Stockage 512 Go / 1 To PCIe Gen4x4 SSD 512 Go / 1 To SSD NVMe Écran 7 pouces, FHD (1920×1080), 120 Hz, IPS 7 pouces, 1080p, 120 Hz, IPS Batterie 53 Wh 40 Wh