La Nintendo Switch 2 opterait pour un mode portable bridé et sans ray tracing

Nintendo Switch ©Manny Moreno via Unsplash

La future console de Nintendo, connue pour l’instant sous le nom de Switch 2, suscite de nombreuses attentes de la part des joueurs. Il faut dire que la machine actuelle de la firme japonaise commence à s’essouffler un peu.

Après six ans de règne, il est temps pour la Nintendo Switch première du nom de faire ses adieux et de laisser place à la succession. Malheureusement, s’il est plus que probable qu’un appareil devant remplacer l’une des meilleures consoles portables du marché est en développement, aucune information officielle à son sujet n’est disponible.

Pour étancher leur soif de savoir, les fans de Nintendo n’ont à disposition que des rumeurs parfois contradictoires. Celles-ci sont très nombreuses et font état d’une Switch 2 à la fois novatrice et dans la lignée de la console précédente.

Entre faible puissance et capacité des jeux de la Switch 2 à utiliser le DLSS de NVIDIA, il est difficile de savoir à quoi s’attendre réellement. Néanmoins, il est probable que la machine soit bel et bien synonyme d’amélioration des performances. En effet, de nouvelles rumeurs suggèrent que la Switch 2 dans son dock serait bien plus puissante que prévu en comparaison de sa grande sœur.

Nintendo Switch ©Unsplash



Un mode docké de la Switch 2 bien supérieur ?

Il semblerait donc que l’appareil de Nintendo réserve quelques surprises. Par exemple, les performances en mode docké pourraient atteindre jusqu’à 4 TFLOPs. C’est encore loin des 10,2 TFLOPs de la PS5 mais bien au-dessus des 393,2 GFLOPs de la Switch première du nom.

En revanche, si la cadence du GPU de la machine dans son dock serait elle aussi améliorée, le mode nomade lui serait assez décevant. La Switch 2 en version portable serait effectivement bridée ne dépassant pas les 800 MHz afin de gagner en autonomie. En comparaison, dans son dock, les performances de l’appareil seraient trois à quatre fois supérieures.

Cela soulève quelques questions concernant l’intérêt de la machine en tant que console hybride. Par ailleurs, cette baisse des performances pourrait entraîner une plus grande difficulté d’implémentation pour certaines technologies prévues par les différentes rumeurs.

Nintendo pourrait délaisser le mode portable de la Switch 2

En utilisation nomade, il faudrait peut-être donc faire l’impasse sur le Ray Tracing et l’upscaling du DLSS par exemple. Ce serait particulièrement dommage compte tenu de la baisse de la définition imposée par le mode portable.

Nintendo Switch OLED ©Nintendo

De plus, Nintendo pourrait se concentrer sur le côté console de salon de la machine. D’après des rumeurs récentes, le dock serait repensé pour être plus ergonomique et pourrait même disposer de ventilateurs imposants afin d’améliorer le refroidissement.

D’ailleurs ce dernier point qui pourrait être l’une des causes de la différence de performance entre les modes. En effet, afin de proposer une expérience silencieuse, la console ne disposerait pas de ventilateur en mode portable. Sans ventilation efficace, il serait plus compliqué pour la console d’augmenter la cadence de son GPU.

En somme, si les joueurs seraient bien en face d’une sorte de “super Switch”, il ne faut pas s’attendre à ce que les améliorations de la console soient homogènes. C’est dommage sachant que l’un des points forts de la première Switch est bel et bien son côté hybride.