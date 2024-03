Nintendo Switch 2 : du DLSS pour la majorité des jeux à venir ?

Nintendo a beau faire des consoles de salon techniquement plus faibles que la concurrence, elle reste l’un des constructeurs les plus populaires du marché. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment en ce qui concerne les machines mais aussi le catalogue de jeux proposé.

Pour commencer, l’entreprise mise sur des machines proposant une expérience unique. C’était le cas de la Wii et du motion control ou encore de la Switch, un appareil à mi-chemin entre console de salon et console portable. De plus, Nintendo dispose d’une bibliothèque de jeux solide. Certaines licences ultra-populaires ont d’ailleurs permis la démocratisation de l’industrie dans son ensemble.

Alors que la Switch première du nom commence à accuser le poids des ans, il serait temps pour la firme nippone de passer à la suite. Dire que la Switch 2 est attendue est un euphémisme et un lancement présumé en 2025 met la patience des joueurs à rude épreuve.

Heureusement, d’après les informations qui circulent à son sujet, la console pourrait présenter quelques améliorations par rapport à la génération précédente. En effet, si la Switch 2 ne serait pas en mesure de gérer le DLSS 3.5, les jeux de la machine pourraient tout de même bénéficier de la technologie de NVIDIA.

Nintendo mise sur le DLSS pour les jeux de la Switch 2

Selon le YouTuber Moore’s Law is Dead, ces rumeurs se confirment peu à peu. Le vidéaste suggère que la plupart des jeux en développement pour la Nintendo Switch 2 utiliseront bien le DLSS. Il précise néanmoins que cela ne sera pas une technologie imposée aux développeurs. En effet, c’est compréhensible, des titres 2D pourraient ne pas nécessiter cette technologie de mise à l’échelle.

Une décision intéressante de la part de Nintendo est de passer sur une puce Ampere de NVIDIA. L’entreprise ferait l’impasse sur une architecture Ada Lovelace plus avancée. Cependant, des fonctionnalités de Lovelace, comme des ajustements d’efficacité, auraient été ajoutées à la puce personnalisée de la Switch 2.

Nintendo Switch OLED ©Nintendo

La Switch 2 devrait utiliser une puce personnalisée Tegra T239, avec un processeur Arm A78C à 8 cœurs. Un GPU GeForce intégré basé sur l’architecture de la série RTX 30 serait également de la partie. Bien que moins puissante que certains autres GPU de cette série, elle devrait néanmoins représenter une amélioration bienvenue.

En revanche, ne s’agissant pas d’informations officielles, il vaut mieux les prendre avec précaution. D’autant plus que Nintendo a récemment réfuté certaines rumeurs présentes sur le net. Notamment celle sur la présentation supposée de la console lors de la Gamescon 2023.