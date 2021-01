Les animaux de The Witcher 3 se refont une beauté grâce au pack HDAR – HD Animals Reworked

Chats, ours, lapins, chèvres, rats ; aucun n’est oublié.

À l’instar de Skyrim Special Edition, qui a accueilli un pack embellissant ses créatures en novembre, au tour des animaux du jeu The Witcher 3 d’être pomponnés. Un certain Denroth s’y est attelé via un pack intitulé HDAR – HD Animals Reworked.

Comme son nom le renseigne, ce dernier propose des textures HD pour tous les animaux de The Witcher 3 : chats, poules, vaches, chèvres, sangliers, rats… et bien sûr, chevaux. Outre les images ci-dessus, vous pouvez découvrir le résultat dans une vidéo en fin d’article.

Un moddeur expérimenté

Denroth n’est pas novice en la matière, puisque l’individu a déjà plusieurs mods pour le titre à son actif. Notamment le HD Monsters Reworked focalisé sur les monstres, ou le HD Horse Accessories consacré aux accessoires des chevaux.

Par ailleurs, ce HDAR – HD Animals Reworked peut être combiné à d’autres mods. Par exemple, au célèbre The Witcher 3 HD Reworked Project ou à des packs comme Shades of Iron.

Vous pouvez télécharger le HDAR – HD Animals Reworked sur le NexusMods. Le fichier pèse 907 Mo.

Source : DSOGaming