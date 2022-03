La trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 3 est à moins de 400 €

Vu la situation actuelle, la trottinette électrique va devenir vite indispensable pour les personnes qui doivent effectuer des courtes distances journalières. Si c’est votre cas, c’est le moment de profiter de cette belle promotion chez Amazon puisque la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 3 passe à 395 € au lieu de 439 €.

La trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 3 est à 395 €

Les ventes de trottinettes électriques risquent d’exploser prochainement et les tarifs également bien évidemment. Pour pallier à cette hausse, il serait préférable de vite passer votre commande et de profiter de cette belle réduction chez Amazon. En effet, le site offre actuellement un coupon promotionnel d’une valeur unitaire de 43,90 € soit une économie non négligeable surtout actuellement. Toutefois, avant de vous lancer vous souhaitez certainement avoir plus de détails sur les caractéristiques techniques du produit.

Cette trottinette est équipée d’un écran LED, d’un moteur d’une puissance de 600 watts avec 3 modes de vitesse : 25 km/h en mode sport, 20 km/h en mode standard et 5 km/h en mode piéton, à vous d’adapter votre vitesse selon votre parcours. Grâce à sa batterie de 7650 mAh, vous pourrez parcourir jusqu’à 30 km avant de devoir recharger votre trottinette.

Pour votre sécurité, elle est équipée d’un phare avant de 2W d’une portée de 10 mètres, des réflecteurs frontaux, latéraux et arrière.