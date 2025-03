L’ancien PDG d’Intel s’offre une très belle indemnité de départ

Patrick Gelsinger, ancien PDG d’Intel, recevra une indemnité de départ de plusieurs millions de dollars, tandis que le nouveau PDG, Lip-Bu Tan, se concentre sur la réduction des coûts et la fabrication de puces.

Patrick Gelsinger, l’ancien PDG d’Intel, a été remplacé récemment. Il recevra une indemnité de départ de 7,85 millions de dollars, selon le rapport annuel de la société déposé auprès de la SEC. Gelsinger a quitté Intel en décembre, un départ qui a surpris de nombreux observateurs. À la suite de son départ, l’action d’Intel a augmenté, les investisseurs spéculant sur diverses options, notamment une éventuelle scission de son activité de fonderie pour rationaliser le bilan.

Le montant de l’indemnité de départ

L’indemnité de départ de Gelsinger comprendra 7 millions de dollars versés sur une période de 18 mois. Ce montant se compose de son salaire annuel et de son bonus en espèces cible. Gelsinger recevra 18 mois de son salaire de base annuel de 1,25 million de dollars et 1,5 fois son bonus en espèces cible de 3,44 millions de dollars. En outre, il recevra 822 200 dollars de bonus en espèces annuel cible pour 2024. En contrepartie, Gelsinger renoncera à ses attributions d’actions non acquises.

L’indemnité de départ de Gelsinger est soumise à plusieurs conditions, notamment la renonciation à toute réclamation contre l’entreprise, le respect des obligations de confidentialité et de propriété intellectuelle, ainsi que la coopération en matière de litiges.

Nouveaux dirigeants et rémunération

Après le départ de Gelsinger, Intel a nommé David Zinsner, directeur financier, et Michelle Johnston Holthaus, PDG des produits, comme co-PDG pour diriger l’entreprise pendant la recherche d’un remplaçant. Pour leur service, chacun recevra 1,5 million de dollars à la fin de ce trimestre, soit un total de 3 millions de dollars.

Le nouveau PDG d’Intel, Lip-Bu Tan, percevra un salaire de base de 1 million de dollars, un bonus de 200 % de ce salaire, ainsi que des options sur actions et des unités d’actions d’une valeur cumulée de 24 millions de dollars sur trois ans. Tan a également reçu des récompenses exceptionnelles à l’embauche, comprenant 42 millions de dollars en unités d’actions et autres compensations en actions, qui seront attribuées sur une période pouvant aller jusqu’à trois ans, en fonction des performances.

Stratégie future d’Intel

Dans une lettre aux actionnaires, Tan a réaffirmé son engagement à poursuivre le plan de réduction des coûts de Gelsinger pour réduire les dépenses d’investissement et les coûts opérationnels d’Intel. Il a également souligné son intention de se concentrer à parts égales sur les activités de fabrication de produits et de puces sous contrat d’Intel.

Depuis la nomination de Tan, les actions d’Intel ont augmenté de 10,9 % et sont en hausse de 13,4 % depuis le début de l’année. En 2024, les actions d’Intel avaient chuté de 59,6 % alors que l’entreprise cessait d’être rentable et réduisait son dividende, un moment difficile du mandat de Gelsinger.