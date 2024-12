Apple toujours au top de la bourse, une valorisation bientôt inédite

Apple est sur le point d’atteindre une capitalisation boursière de 4000 milliards de dollars, grâce à son expansion dans l’intelligence artificielle générative et à une croissance continue dans sa division des services. Bien que la série iPhone 16 n’ait apporté que des modifications mineures par rapport à son prédécesseur, l’intégration progressive d’Apple Intelligence, un ensemble de fonctionnalités basées sur l’IA, pourrait inaugurer un supercycle iPhone, selon les analystes.

Une croissance boostée par l’IA et les services

Depuis novembre, la valeur boursière d’Apple a augmenté de 16 %, soit une hausse de 500 milliards de dollars, selon un rapport d’ITHome. Erik Woodring, analyste chez Morgan Stanley, estime que la demande pour l’iPhone reste modérée à court terme, en raison des capacités limitées et de la disponibilité restreinte d’Apple Intelligence. Cependant, il anticipe une hausse significative une fois ces obstacles levés.

La Chine joue un rôle clé dans cette équation, étant le plus grand marché de smartphones en termes de volume et un contributeur majeur aux revenus annuels de l’iPhone. Toutefois, des réglementations strictes compliquent l’intégration des fonctionnalités d’IA générative dans ce marché. Pour y remédier, Apple serait en discussions préliminaires avec des entreprises locales comme Tencent et ByteDance.

En parallèle, la division des services d’Apple continue de générer une croissance stable des revenus. Selon les prévisions de Wedbush, cette branche pourrait atteindre une valorisation comprise entre 1 500 et 1 600 milliards de dollars d’ici fin 2024, avec un chiffre d’affaires estimé à 100 milliards de dollars pour 2025, représentant 25 % des revenus totaux.

L’iPhone et l’IA : des fonctionnalités très attendues

Bien que les fonctionnalités d’Apple Intelligence soient déployées lentement, elles pourraient redéfinir l’expérience utilisateur à terme. Cependant, la complexité de leur développement pourrait repousser l’introduction de certaines fonctionnalités d’iOS 19 à 2026.

Apple se réinvente enfin

La trajectoire financière d’Apple montre une diversification réussie, notamment grâce à la solidité de sa division des services, qui compense le ralentissement temporaire de la demande pour l’iPhone. Si l’intégration de l’IA générative atteint son plein potentiel, elle pourrait offrir un nouvel élan au géant technologique, renforçant ainsi sa position dominante sur le marché mondial.

Les prochains mois seront décisifs pour évaluer si ces prévisions se concrétiseront, avec un suivi attentif des progrès d’Apple dans l’IA et de l’évolution de ses parts de marché.