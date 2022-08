L’Arc A380 d’Intel enfin (presque) disponible en dehors de la Chine

Jusqu’à présent exclusivement réservée au marché chinois, l’Arc A380 d’Intel vient de faire son apparition hors de ce pays, en précommande uniquement pour le moment. Hélas, les « heureux élus » sont les États-Unis ; Intel et ses partenaires ne communiquent pas encore sur une hypothétique disponibilité prochaine de cette carte graphique dans nos contrées.

Le commerçant Newegg vient ainsi de lister l’Arc A380 Challenger ITX 6G d’ASRock sur son site, cette même carte graphique jusqu’à présent uniquement commercialisée en Chine. La date de disponibilité effective fixée au 22 aout, mais les commandes sont toutefois limitées à seulement deux exemplaires par client, ce qui laisse supposer que les stocks sont limités.

Une Arc A380 toujours pas très convaincante

Rappelons que ce modèle d’ARC A380 overclocké d’usine embarque un chipset graphique ACM-G11 doté de huit coeurs Xe cadencés à 2250 MHz, associé à 6 Go de mémoire GDDR6 (15,5 Gbps) sur un bus 96-bits. La carte graphique possède une interface PCI-Express 4.0 8x, et des sorties HDMI 2.0b (x1) et DisplayPort 2.0 (x3). Si les performances de cette carte sont plutôt… moyennes, elle présente l’avantage d’embarquer un encodeur vidéo matériel prenant en charge l’AV1.

Crédit : ASRock

L’Arc A380 d’ASRock est affichée à 140 dollars sur le site de Newegg, soit une dizaine d’euros de plus qu’une Radeon RX 6400. Le rapport performances/prix tourne donc a priori à l’avantage d’AMD, en tout cas selon notre propre test de l’Arc A380.

Source : Newegg