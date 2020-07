L’Atari VCS 800 débarquera le 14 décembre prochain à un tarif de 389,99 dollars

Annoncée en 2018, la console Atari VCS est disponible en précommande auprès d’Atari, GameStop et Walmart. Elle se décline en deux versions, la VCS 800 et la VCS 400. La première se négocie 389,99 dollars et la seconde, 249,99 dollars. Disponible uniquement en pack, celui-ci comprend la console, un joystick classique sans fil, une manette sans fil et l’Atari Vault, un bundle qui regroupe 100 jeux de l’Atari 2600 tels que Centipede ou Asterodis. La date de livraison est prévue pour le 14 décembre 2020.

L’Atari VCS 800 s’arme d’un APU AMD Raven Ridge avec une solution graphique intégrée Vega 3. Elle embarque 8 Go de mémoire DDR4 et 32 Go de stockage interne eMMC. La console tourne sous une version modifiée de Linux, mais prend également en charge Linux, Windows, Steam OS ou Chrome OS. Pour la connectivité, elle propose un port HDMI 2.0, un port GbE, du Wi-Fi 802.11, du Bluetooth 4.0 et quatre ports USB 3.1 (deux à l’avant, deux à l’arrière). Selon la fiche technique, l’Atari VCS 800 propose de la 4K HDR native.

Quid de l’Atari VCS 400 ?

De son côté, l’Atari VCS 400 se limite à 4 Go de mémoire DDR4. Cette mouture n’est pas encore disponible en précommande. Bien que la fiche technique soit similaire à celle de la VCS 800, exception faite de la quantité de RAM, on suppose que d’autres facteurs entrent en jeu pour justifier les 140 dollars de différence.

Enfin, notez que la bande située sur sur la face avant de la console se décline en trois coloris différents : « Black Walnut », « Onyx » et « Carbon Gold ».

