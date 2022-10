Le benchmark 3DMark Speed Way sortira demain

UL Solutions prévient que son nouveau benchmark GPU 3DMark Speed Way sera disponible demain, le 12 octobre. La société n’a bien sûr pas choisir ce jour au hasard : il coïncide avec le lancement de la GeForce RTX 4090, carte graphique dont vous pouvez maintenant consulter le test.

Les nouveaux acquéreurs de 3DMark sur Steam pourront profiter de ce nouveau benchmark d’emblée. Cependant, l’ajout de Speed Way fait gonfler le prix de la suite de 5 dollars : de 29,99 dollars actuellement, elle passera à 34,99 dollars. En euros, 3DMark coûte 24,99 euros ; on suppose que le surcoût sera de 5 euros. Ceux qui possèdent déjà le logiciel de tests pourront obtenir 3DMark Speed Way sous forme de mise à niveau. UL facturera le DLC 4,99 dollars / euros.

Afin de mieux faire passer la pilule, UL rappelle que depuis la sortie de « Time Spy en 2016, les utilisateurs de 3DMark ont bénéficié de nombreuses mises à jour gratuites, notamment Time Spy Extreme, 3DMark CPU Profile, 3DMark Wild Life et de multiples tests démontrant les nouvelles fonctionnalités DirectX ».

Par ailleurs, Speed Way sera bien sûr disponible sous forme de mise à jour gratuite pour les clients de 3DMark Professional Edition disposant d’une licence annuelle valide.

Le top des jeux les plus exigeants pour martyriser votre PC

Du ray tracing à outrance pour torturer les nouveaux GPU

Selon la société, 3DMark Speed Way est un nouveau benchmark GPU pensé pour les nouvelles générations de cartes graphiques (GeForce RTX 4000 Ada Lovelace chez NVIDIA, Radeon RX 7000 RDNA 3 chez AMD). Le test « utilise le ray tracing et l’illumination globale en temps réel pour rendre un éclairage et des réflexions réalistes. Il utilise les nouvelles fonctionnalités de DirectX 12 Ultimate telles que les mesh shaders et le variable rate shading pour maximiser les performances et la qualité visuelle ». Gageons que des vidéos témoignant des performances de différents GPU sur ce benchmark pulluleront sur YouTube d’ici quelques heures.

3D Mark s’enrichit d’un test pour évaluer la technologie XeSS d’Intel

Source : UL Solutions