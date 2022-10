3D Mark s’enrichit d’un test pour évaluer la technologie XeSS d’Intel

L’éditeur UL Solutions est bien connu des gamers et des geeks pour ses deux principaux benchmarks, qu’il faut absolument utiliser si on désire évaluer les performances de son système (PC Mark), ou – plus spécifiquement – de sa carte graphique. Pour cette dernière, l’application 3D Mark comporte une batterie de tests, en DirectX 11 ou DirectX 12, sur PC, en Full HD (Time Spy) ou en 4K (Time Spy Extreme). Il intègre même un test spécifique pour les évaluer les performances en Ray Tracing des processeurs RTX de Nvidia (Port Royal).

Aujourd’hui, un nouveau test vient tout juste d’être intégré à 3D Mark (Advanced Edition ou Professional Edition), qui peut être téléchargé sur le site de UL ou sur Steam. Celui-ci permet de comparer les images générées avec un antialisaing TAA, dans différentes résolutions, avec celles obtenues avec la technologie XeSS d’Intel. Il permet également de voir l’impact de cette technologie sur les performances.

Rappelons que la technologie XeSS (Xe Super Sampling, ou Xe super échantillonnage) est une technologie de mise à l’échelle des images basée sur l’intelligence artificielle. Elle permet d’obtenir une qualité graphique 4K à un niveau de performances, pour le GPU, équivalent à celui nécessaire pour générer des images en 1080p. Plus besoin pour le GPU de calculer des images directement en 4K, avec un antialiasing de type TAA. Cette technologie peut être activée dans un nombre de jeux qui va sans doute devenir de plus en plus grand au fil du temps (comme Shadow Of The Tomb Raider). Elle propose plusieurs modes, selon que l’on désire privilégier les performances (mise à l’échelle importante de 300 %), ou la qualité d’affichage (mise à l’échelle réduite de 130 %).

La technologie XeSS est Open source. Elle n’est donc pas exclusive aux processeurs Intel Arc, mais fonctionne aussi avec les puces AMD et Nvidia. En cela, sa philosophie se rapproche donc de celle de AMD et de sa technologie d’upscaling, appelée FSR, que de celle de Nvidia, le DLSS, qui – rappelons le – ne fonctionne qu’avec des GPU RTX qui intègrent des cœurs Tensor.

Le module de test de la technologie XeSS de 3D Mark est téléchargeable gratuitement pour les utilisateurs qui ont acheté le benchmark après le 8 janvier 2019. Il fonctionne avec les GPU Arc d’Intel, ainsi qu’avec les puces graphiques Radeon d’AMD et les GeForce de Nvidia.

