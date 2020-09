Le casque T.Racing Scuderia Ferrari Edition de Thrustmaster passe au DTS

Thrustmaster est partenaire de Ferrari depuis de nombreuses années. Ce partenariat se matérialise surtout par des volants comme le T80 Ferrari 488 GTB ou des modèles en édition limitée. Mais d’autres produits en bénéficient également, par exemple des casques audio comme le T.Racing Scuderia Ferrari Edition. Thrusmaster lance une version DTS de celui-ci.

Cette technologie DTS Headphone:X est disponible depuis septembre 2019 sur PC via le Microsoft Store et sur Xbox depuis le 9 juillet dernier. Concrètement, il s’agit d’une technologie d’optimisation du son via la virtualisation. Elle vise a recréer un son surround dans un casque et supporte le 5.1, 7.1 et 11.1. Dans son communiqué, Thrumsatser rapporte les propos d’un ingénieur son de Slightly Mad Studios, lequel prétend avoir eu une « révélation » lorsqu’il a « utilisé le casque Thrustmaster T.Racing Scuderia Ferrari ». Vous voilà prévenu… En pratique, Thrusmaster livre ce casque avec un code permettant de bénéficier de l’application DTS Headphone: X sur Xbox et PC pendant un an.

Deux haut-parleurs de 50 mm

En ce qui concerne ses caractéristiques, ce T.Racing Scuderia Ferrari Edition est un modèle filaire doté d’un micro détachable. Il utilise deux haut-parleurs de 50 mm. Pour le confort de l’utilisateur, il arbore une bande en cuir sur l’arceau et de la mousse à mémoire de forme de 25 mm d’épaisseur au niveau des haut-parleurs.

Cette édition DTS débarquera le 24 septembre prochain. Son prix : 99,99 euros.

Source : TechPowerUp